în tricoul Craiovei pentru italianul care s-a transferat la Adus în ianuarie 2019 de la Pro Vercelli, Pigliacelli a adunat 165 de meciuri pentru Universitatea Craiova în toate competițiile, pentru care a câștigat Cupa și Supercupa României.

Mirko Pigliacelli (29 de ani) a impresionat în România nu doar prin paradele sale, ci și prin tehnicitatea ridicată în jocul de picior. A părut în largul lui și ca libero în multe ocazii și a închis de multe ori poarta Universității Craiova în situații critice.

După patru ani petrecuți la formația lui Mihai Rotaru, italianul internațional cu selecții la naționalele de tineret s-a transferat în Peninsulă, în Serie B, la Palermo. A avut o brumă de speranță că Universitatea, echipă la care Marian Copilu se ocupă de transferuri, îi va prelungi contractul, însă nu s-a aflat pe 'agendă'.

Vorbește la superlativ despre suporteri, Mihai Rotaru, Florin Tene și alți oameni, dar nu uită să specifice că dacă va primi cetățenia română și va fi chemat la națională, va spune un da apăsat.

Despre golul marcat din penalty, Ianis Hagi, Peruzzi, Mitriță sau Alisson... în interviul oferit pentru Sport.ro.

Mirko, descrie-mi într-un cuvânt perioadă petrecută la Craiova!

Senzație.

Poți dezvolta puțin? Ce știai despre România înainte să ajungi aici?

M-am simțit chiar foarte bine, am fost primit excelent din primul an, totul a fost foarte bine, iar eu mi-am făcut datoria patru ani cât am jucat la Craiova, chiar a fost totul super. Când am avut oferta de la Craiova m-am gândit că nu fusesem niciodată în România, nu știam absolut nimic despre țara voastră, dar în prima zi de când am aterizat la Craiova, am început să văd cu totul altceva, să descopăr lucruri minunate, au fost patru ani frumoși.

Cu cine ai legat relații strânse?

A fost o perioadă foarte lungă.. chiar am relaționat bine cu toată lumea, pot să-ți spun persoane care au fost mult timp cu mine... Nicușor Bancu, Mateiu, Gustavo, doi-trei ani cu Fedele care e prietenul meu, cu Pol (n.r. - Paul) Papp.

Pigliacelii, dus cu vorba. "În fiecare lună îmi spunea același lucru"

De ce nu ai rămas la Craiova? Tu ai mai fi jucat pentru ei?

Eu până acum o lună și ceva nu știam că plec, au fost discuții anii trecuți - că dacă vine o ofertă foarte bună pentru mine sau superbună pentru club, normal că se discută. Dar din ianuarie am vorbit cu o persoană din club (n.r.: - Pigliacelli intra în ultimele șase luni de contract) și șase luni la rând acea persoană mi-a spus "niciun fel de problemă, te sun, mai facem, prelungim contractul". Și am asteptat, am tot așteptat. Și în fiecare lună mi se spunea același lucru. La un moment dat a venit oferta de la Palermo.

Și ce a urmat?

Când a venit oferta de la Palermo, m-a sunat... nu mă sunase șase luni. Dar eu nu puteam să refuz Palermo. Ceea ce vreau eu să subliniez este că la Craiova mi-a făcut mare plăcere să joc, să trăiesc. De asta port respect clubului, suporterilor, coechipierilor, mai ales patronului Rotaru, căruia îi mulțumesc pentru tot. Și nu e vorba de patron când zic că am tot așteptat un semn. Cu el m-am înțeles tot timpul bine, a fost un tip de cuvânt. S-a ținut de cuvânt, ce mi-a promis asta s-a întâmplat. Eu doar îi mulțumesc.

Nu vrei să-mi spui cine e persoana de la care tot ai așteptat un semn.

O persoană.

OK, înțeleg.

Contractele se fac între două părți, dacă doar unul trage... Nu aveam cum să refuz o echipă mare precum Palermo când mie nu mi s-a dat niciun semn că ar vrea să mi se prelungească înțelegerea.

Palermo...

Palermo, dada, când am luat această decizie, cu acordul patronului Rotaru, eu m-am gândit că era timpul să plec pentru că trecuse mult timp. Palermo e un oraș-spectacol, e în Sicilia, echipa are suporteri minunați.

Am auzit și ipoteza cum că ai pleca în Italia pentru a fi mai aproape de soție și copil.

Eu mă întorc în Italia pentru echipa Palermo, nu pentru că vreau să fiu mai aproape de familie. Am auzit ca s-a vorbit de familie, de copil. Soția și copilul ar fi ajuns în România repede. De la Palermo la Roma o oră, de la Roma în România câteva ore.

Pigliacelli: "Florin Tene e un mare antrenor de portari, am învățat multe de la el"

Au fost și unii oameni care te-au ajutat mult în ultimul timp la Craiova? Da, Florin Tene și Laurențiu Reghecampf. Florin e un profesionist desăvârșit, un om de o calitate excepțională, un antrenorul pe gustul meu, care mi-a redat încrederea în mine. Cu Florin m-am simțit foarte bine din prima zi în care el a venit, avea antrenamente moderne care m-au ajutat să progresez și să dau sută la sută din mine pe teren. Eram pe aceeași lungime de undă - fiecare lucru pe care-l spunea eram complet de acord, aveam același mod de gândire amândoi în privința acestei meserii - "portăria". CV-ul lui vorbește de la sine, este un antrenor de portari cu mare experiență și un fost mare portar. Pot să spun că m-am simțit super și e un antrenor excepțional de la care am învățat foarte multe. A fost un foarte bun pedagog și psiholog. În momentele grele a fost printre puținii oameni care m-au susținut. Un antrenor cu portarii trebuie să fie alături de elev tot timpul, mai ales în momentele dificile.

Aș vrea să trecem la un alt subiect. Cine ți-a dat ideea că ar trebui să execuți penalty-uri? Prietenul tău, Fedele? Îmi amintesc de golul marcat cu FCSB, pe Arena Națională.

Nu, nu. Atunci chiar a fost decizia lui mister Devis Mangia! M-a chemat la ședință și mi-a zis că eu voi executa penalty. "Dacă e un penalty, tu vei fi, Mirko, numărul 1", mi-a zis pe un ton ferm. Atunci eu i-am răspuns: "Perfect, asta și așteptam!". Golul a ieșit, dar n-a fost să fie și victorie în acel meci.

În 2019, pe Arena Națională, într-un meci FCSB - Universitatea Craiova 3-2, portarul italian a înscris primul său gol într-un meci oficial de seniori. Gazdele conduceau cu 1-0, iar Pigliacelli s-a îndreptat către punctul cu var. A șutat cu sete în poarta lui Bălgrădean după ce se oprise o fracțiune de secundă înainte de a catapulta balonul. "Portarul Stelei m-a întrebat: 'de ce bați tu?' Era mirat", povestea Pigliacelli după confruntarea de la București. Mangia luase decizia de a-l numi pe portar #1 pe lista executanților pentru a stopa 'blestemul' loviturilor de la 11 metri. În prealabil, oltenii rataseră cinci din 15 ocazii lovituri de pedeapsă de care beneficiaseră.

Ai executat aproape ca Joe Hart în Manchester City - Roma...

Eee, nu chiar așa.

Chiar, din fotbalul mondial cum ar arăta un Top 3 al celor mai valoroși portari ai lumii.

Doi sunt din Premier League.

Cine?

Alisson Becker și Ederson.

Și al treilea?

Manuel Neuer.

VIDEO cu golul marcat de Pigliacelli în meciul cu FCSB

Portarii obișnuiesc să vorbească rar despre golurile primite, despre gafe... Spune-mi două meciuri jucate în România în care știi că ai gafat în poartă.

Cu siguranță în patru ani am avut greșeli, pot să spun anul trecut la golul cu Voluntari în deplasare și la noi acasă la golul cu FCSB.

Ianis Hagi și Mitriță, cei mai periculoși / Niczuly și Aioani, portarii preferați

Aș vrea să vorbim puțin și despre fotbalul românesc. În țară au fost mereu portari talentați, la naționala a avut continuitate la acest capitol, selecționerii au avut de unde alege. Spune-mi din "poartă în poartă" ce goalkeeperi tineri ai identificat cu calități în cei patru ani cât ai jucat în România?

Nu știu dacă sunt tineri, dar tot timpul mi-a plăcut cel de la Sepsi, Roland Niczuly, un portar cu reflexe bune, cu calități. Și portarul care era la Farul sezonul trecut.

Aioani. E și acum la Farul.

Da, el, el! Aioani. El și Niczuly mi-au plăcut tot timpul.

Spune-mi doi fotbaliști din România - dintre adversari sau coechipieri - care ți-au făcut probleme. Imprevizibli, periculoși.

Când am venit în primul an era Ianis Hagi, are și avea calitate incredibilă cu stângul și cu dreptul. El și Mitriță au ceva peste toți pe care i-am întâlnit.

Promisiunea lui Mirko: "Dacă-mi iau cetățenia și sunt chemat la națională, voi juca pentru România!"

Cum rămâne? Dacă-ți iei cetățenia română și vei deveni vreodată interesant pentru selecționer, ai juca pentru România?

Eu depun actele pentru că m-am simțit bine în România, voi aștepta răspuns, oricum durează un pic. Dacă voi fi vreodată chemat, cu siguranță voi răspunde da! Dacă nu, oricum îmi iau cetățenia pentru că m-am simțit bine, nu se știe ce se întamplă în viitor.

Pe final aș vrea să te întreb dacă ai vreo urmă de regret?

Ce fel?

Că n-ai luat campionatul.

Suporterii sunt incredibili și le doresc tot ce e mai bun pentru că merită, au fost alături de echipă tot timpul, sper să ridice trofeul de campioni în acest an. O urmă de regret? Am încercat, am fost aproape o dată. Dar consider că atunci când ești în teren și dai tot ce poți, nu ai ce să regreți. Era un vis să câștig campionatul cu Craiova, dar nu am reușit.

O penultimă întrebare. Cât de mult te-a deranjat jignirea lui Victor Pițurcă?

Nu sunt supărat deloc pe el, și de la el am avut de învățat, cum am avut de la Mangia, Papură, Ouzounidis, Reghecampf, Balint...

O ultimă întrebare. Când te întorci în România și unde?

În viață nu se știe niciodată ce se întâmplă, nu știi ce-ți rezervă cariera de sportiv. Acum sunt focusat pe Palermo, vreau să am evoluții cât mai bune acolo și să mă bucur de fotbal. Am un contract lung acolo și chiar mă gândesc cum va fi. Așa cum îți spuneam la începutul interviului, fotbalul pentru mine înseamnă și spectacol, iar vreau să ajut prin ceea ce fac ca lumea să vină în număr cât mai mare pe stadioane.