”Cupa Mondială nu are nicio atracție iarna”. Un fost internațional român a spus lucrurilor pe nume, înainte de turneul final din Qatar

"Nu ştiu ce să zic de ediţia asta, pentru că de când e fotbalul ăsta Cupa Mondială a fost vara... nu ştiu, nu are nicio atracţie iarna. Nu vedeţi că lumea se duce în vacanţă de Crăciun şi ei fac Cupa Mondială. Dar banii întotdeauna înving. Nici la noi în ţară nu văd vreun interes... şi chiar dacă eram calificaţi, tot aşa era. E o nepăsare aşa, nu interesează pe nimeni. Şi din punctul meu de vedere, nu se aplică treaba asta cu oboseala jucătorilor vara, când se termină sezonul. Ştiu, pentru că şi eu am fost la Cupa Mondială şi nu am resimţit oboseala.

Gică Mihali, înainte de startul Cupei Mondiale din Qatar

Pentru că până acum se terminau campionatele în luna mai, intrau jucătorii într-o vacanţă de două săptămâni şi apoi în pregătire pentru Cupa Mondială. Acum însă îi iau pe jucători din pat de acasă. Adică au avut sâmbătă etapă, iar luni i-au băgat în pregătire cu naţionala, iar peste 3-4 zile începe Cupa Mondială. Ce e asta? În plus, Qatar e o ţară mică rău... OK, e dezvoltată, că am fost acolo şi eu, dar pe 10 kilometri pătraţi să ai 17 stadioane... nici nu ştiu unde încap toţi acolo", a afirmat fostul fundaş.

Mihali (56 de ani) şi-ar dori să câştige Cupa Mondială selecţionata Franţei, însă susţine că va fi greu ă se impună în două ediţii consecutiv.

"Mi-e mi-ar plăcea să câştige Franţa titlul mondial, eu ţin cu ea. Dar nu prea cred, pentru că e greu să câştigi de două ori consecutiv Cupa Mondială. E foarte greu, chiar dacă Franţa are o super echipă. Cred că se vor mai bate pentru trofeu Germania şi Argentina.

Chiar mi-ar plăcea şi Argentina să câştige, să fie în amintirea lui Maradona. Cam astea trei echipe se vor lupta pentru trofeu. Iar ca să zic şi ultima semifinalistă, mă gândesc la Brazilia. Pentru că sunt convins că Neymar are un orgoliu mare, sigur ar vrea să ducă şi el Cupa acasă aşa cum au dus-o înaintea lui Pele şi Ronaldo", a spus jucătorul care a evoluat în 4 din cele 5 partide al echipei naţionale a României la Cupa Mondială din 1994.

"Tot timpul au fost surprize la Mondial... chiar şi ultima oară când a ajuns Croaţia în finală. La ediţia asta cred că ar putea realiza o surpriză Polonia şi poate o echipă din America de Sud. Eu mă gândesc la Uruguay, dar dacă analizăm bine lotul lor parcă au trecut anii peste mulţi din jucătorii lor. Aşa că nu ştiu dacă vor reuşi să realizeze o mare surpriză", a adăugat actualul antrenor al formaţiei Dunărea Călăraşi.

În opinia sa, Kylian Mbappe are şanse mari să fie desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din Qatar. "Cred că cel mai bun marcator în Qatar va fi Kane de la englezi, (n.r. - Harry Kane), iar titlul de cel mai bun jucător îi va reveni cred că lui Mbappe de la francezi (n.r. - Kylian Mbappe). Sunt curios însă cum va reacţiona el, pentru că presiunea va fi foarte, foarte mare pe umerii lui", a explicat tehnicianul.

Gică Mihali: ”Degeaba dăm noi vina pe antrenori”

Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo vor încerca să ofere lumii o ultimă demonstraţie la Cupa Mondială, este de părere Mihali.

"Ei ţin steagul sus în fotbalul mondial de 15-20 de ani. Va fi pentru ei o ultimă demonstraţie, nu ştiu cât vor reuşi, pentru că anii nu iartă pe nimeni, nici măcar pe ei.

Să nu uităm că Ronaldo are 37, iar Messi are şi el 35. Deci pentru ei va fi greu să mai prindă încă o Cupă Mondială. Aşa că vor da totul acum. După aia se vor retrage prin America, vor fi în vacanţă acolo pe bani mulţi. Dar merită, pentru că au încântat lumea atâţia ani", a precizat el.

Întrebat când se va califica din nou echipa naţională a României la o Cupă Mondială, Gheorghe Mihali a răspuns: "Noi tot sperăm că mergem la următoarea Cupă Mondială. Şi după aia la următoarea, şi tot aşa. Dar din moment ce termini în Liga Naţiunilor pe locul 4 e foarte, foarte greu să speri la ceva. Sigur că speranţa moare ultima, însă trebuie să ai şi ceva în spate ca să poţi să fii optimist.

Degeaba dăm noi vina pe antrenori, îi schimbăm mereu, îi punem pe alţii... nu antrenorii sunt problema. Noi ne-am obişnuit să-i dăm afară, ba pe Contra, ba pe Rădoi, acuma pe Edi (Iordănescu) ... dar nu ne uităm ce jucători avem. Pentru că problema o reprezintă valoarea jucătorilor de acum, asta e. În acelaşi timp, nu am cum să nu mă gândesc că poate dacă era un Hagi selecţioner poate era altceva. Sau un Dan Petrescu".

A 22-a ediţie a Cupei Mondiale la fotbal se va desfăşura în Qatar în perioada 20 noiembrie - 18 decembrie 2022. Aceasta va fi prima Cupă Mondială organizată în lumea arabă şi a doua organizată în Asia după ediţia 2002 din Coreea de Sud şi Japonia. Turneul final din Qatar va fi ultimul care se va desfăşura într-un sistem cu 32 de echipe, numărul urmând să crească la 48 de selecţionate începând cu CM 2026 din SUA, Mexic şi Canada.

Echipa naţională a României nu s-a calificat la Cupa Mondială 2022 din Qatar. România a participat la şapte ediţii ale Cupei Mondiale, 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994 şi 1998. Cel mai bun rezultat a fost obţinut la ediţia 1994 din Statele Unite ale Americii, când a atins faza sferturilor de finală.

