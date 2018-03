Sumudica viseaza la revenirea in Liga 1 si sa se lupte cu FCSB: "Dinamo va mai lua campionatul atunci cand o voi antrena eu!"

Desi are un prim sezon excelent in Turcia, Marius Sumudica nu ar refuza o revenire in Liga 1.

Marius Sumudica ramane conectat la tot ce se intampla in fotbalul romanesc. A fost printre primii care l-au felicitat pe Florin Bratu dupa ce acesta a ajuns pe banca lui Dinamo, asa cum a dezvaluit chiar Bratu. Totusi, Sumudica nu crede ca tanarul antrenor de la Dinamo poate sa castige titlul, insa i-a urat bafta.

"Dinamo va mai lua campionatul atunci când o voi antrena eu! Am spus-o dintotdeauna, spre deosebire de Steaua, nu as avea probleme sa antrenez la Dinamo. Cred ca m-as intelege cu fanii. Imi doresc din suflet ca Florin Bratu sa aiba succes la Dinamo si sa duca echipa acolo unde ii e locul, sus de tot. Un brand ca Dinamo nu are voie sa fie unde e acum" a spus Marius Sumudica pentru Gazeta.

Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica, este pe locul 5 in campionatul din Turcia, cu 38 de puncte dupa 24 de etape, la 6 puncte sub Fenerbahce. Locul 4 este ultimul care duce in Europa League. In aceasta etapa, Kayseri joaca pe propriul teren, duminica impotriva celor de la Karabukspor.