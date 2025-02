Marius Șumudică (53 de ani) e pe val în 2025. Din păcate, din motive nedorite! Pentru că, după cum sport.ro a arătat aici, în acest an, în toate aparițiile sale publice de după meciurile Rapidului, antrenorul a făcut „circ“.

Așadar, s-a ales praful de tradiționala promisiune a lui Șumudică, de fiecare dată când semnează un nou contract, cum că „de acum înainte, veți vedea un alt Șumudică“. Nu degeaba antrenorul giuleștenilor a fost catalogat drept un „circar“, după cum sport.ro a arătat aici.

Pur și simplu, Șumudică nu poate trăi fără scandal. Iar când nu există unul, acesta face tot posibilul pentru a-l crea. Declarația sa de astăzi, pentru Fanatik, confirmă acest lucru, încă o dată. Întrebat dacă se teme de arbitraj la meciul Rapid – FCSB (duminică, ora 20.00) din etapa a 29-a, penultima din sezonul regulat, tehnicianul de 53 de ani a oferit un răspuns exploziv.

„Mi-e teamă! O spun sincer, mi-e teamă de arbitraj și fac public lucrul acesta. Îmi doresc din suflet să avem parte de un arbitraj corect. Dacă FCSB merită să câștige meciul pe teren, să câștige, jos pălăria! Niciodată nu voi contesta ceva. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume… Noi, dacă la U Cluj nu eram dezavantajați la acel penalty incredibil, practic nu pierdeam niciun meci, de când ne-am întors din pregătire. Avem cinci victorii, un egal și o înfrângere, la U Cluj, unde a fost un rezultat total nemeritat (n.r. – Rapid a pierdut cu 1-2). Am fost privați de un penalty“, a spus Șumudică.

Acesta a detaliat apoi de ce presiunea va fi foarte mare pe brigada care va arbitra derby-ul din weekend.

„Atât timp cât VAR-ul există, sper din tot sufletul ca acest joc să fie arbitrat de cea mai bună brigadă posibilă. Pentru că va fi un joc incandescent din punctul meu de vedere, sunt rivalități… Să arbitreze cine va arbitra, poate să fie și Istvan Kovacs, de ce nu? Dar indiferent cine va fi, mi-aș dori să nu fie actorul principal. Mi-e frică de arbitraj! Pentru că, dacă luăm ultimele jocuri și vedem ce s-a întâmplat, spuneți-mi și mie un ajutor de care a beneficiat Rapidul și ajutoare de care au beneficiat alte echipe…“, a continuat tehnicianul de 53 de ani.

Șumudică s-a referit apoi la derby-ul care tocmai a trecut, FCSB – Dinamo (2-1), în care formația din Ștefan cel Mare n-a primit un penalty clar ca lumina zilei.

„FCSB-ul nu are nevoie de ajutor. Are o echipă bună, o conducere foarte bună, au ajuns unde au ajuns pe merit… Dar, în momentul în care se mai înclină puțin și balanța… Eu nu stau să comentez acum, o să iasă iar MM-ul (n.r. – Mihai Stoica) probabil și o spună cine știe ce… Dar nu are cum să apară la televizor și să-mi spună cineva că e fault în atac sau că Ngezana nu atinge acel balon cu mâna. Este henț clar, iar Dinamo, la acel moment, putea face 2-1“, a spus Șumudică.