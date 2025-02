„De acum înainte, o să vedeți un alt Șumudică“. Iată o promisiune pe care un bărbat de 53 de ani, cu părul alb, a ajuns să o facă, periodic, la conferințele sale de prezentare la ultimele formații pe care le-a avut pe mână. Și, de fiecare dată, Șumudică și-a încălcat promisiunea.

Ce vedem acum, la Rapid, e elocvent pentru un antrenor cu rezultate bune, per ansamblu, la formația giuleșteană, dar care nu reușește să se debaraseze de niște apucături fără nicio legătură cu meseria pe care o practică!

Dacă în momentul instalării sale, la Rapid, Șumudică a avut o perioadă de câteva luni, în care și-a mai „cenzurat“ derapajele, în schimb, de la începutul acestui an, el lasă impresia că e un om scăpat de sub control! Nu degeaba a ajuns Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botoșani, să-l catalogheze pe Șumudică drept un „circar“, după cum sport.ro a scris aici.

O simplă căutare, cu conferințele și interviurile lui Șumudică, după meciurile Rapidului din 2025, demonstrează că tehnicianul de 53 de ani n-a fost în stare, nici măcar o dată, să aibă un discurs normal! Totul a culminat acum, cu spectacolul grotesc pe care l-a oferit după Rapid – FC Botoșani (1-0) și cu amenințările sale de a părăsi banca giuleștenilor!

A văzut „înmormântare“ în vestiar

Rapid a revenit în campionat, după pauza de iarnă, cu o victorie cu Poli Iași, scor 2-1. După acest meci, Șumudică a vorbit despre atmosfera proastă din vestiarul Rapidului din motive care țin de „Dosarele X“. Pentru că vorbim despre o formație unde există rezultate, dar și liniște financiară, la ora actuală.

În aceste condiții, discursul lui Șumudică a fost în ton cu tensiunile pe care, de fapt, el le stârnește și din care se „hrănește“ singur.

„Am intrat și era înmormântare în cabină. Ei (n.r. – jucătorii) au uitat să se bucure. E o presiune artificială din toate părțile. Am intrat în vestiar și ziceam că am pierdut. Au ieșit jucătorii cu capul în pământ, au uitat să se bucure. E de domeniul fantasticului ce se întâmplă. Jucătorii nu mai știu să se bucure. E Triunghiul Bermudelor. Am pierdut la acest meci un an sau doi din viață. Eu nu am avut noroc deloc de când am venit la Rapid“, a spus Șumudică.

„Stop! Ce vreți de la mine?!“

Rapid și-a continuat seria bună, tot acasă, cu o victorie cu Universitatea Craiova, scor 1-0. La interviul de după meci, Șumudică a fost întrebat despre iminenta plecarea a portarului Benjamin Siegrist. Deși subiectul era clar ca lumina zilei – Siegrist a și plecat de la Rapid, între timp – în loc să dea un răspuns decent, Șumudică a sărit la reporterul din fața sa.

„Daca pleacă Siegrist? Nu știu, am citit și eu, dar n-am nicio informație certă. E nemulțumit? Dar ce vreți să scoateți de la mine? Nu vă înțeleg. Am vrut să vorbesc de meciul ăsta, voi văd că faceți o telenovelă din toate cazurile care sunt. Ce să lămurim? Benji e foarte fericit, s-a bucurat cu echipa, mai departe n-avem ce să discutăm. Stop!“. a fost răspunsul acid al antrenorului.

Enervant și când a avut dreptate

În a treia rundă din 2025, Rapid a și pierdut singurul meci din acest an, 1-2 cu Universitatea Cluj, în deplasare. Aici, într-adevăr, giuleștenii au fost dezavantajați de arbitraj și n-au primit un penalty evident.

Din păcate, și când a reclamat o eroare evidentă, Șumudică a „reușit“ să fie enervant din cauza tonului folosit.

„Mie mi-e jenă de tot ce s-a întâmplat! Am vrut să mă duc la arbitru. Eu nu înțeleg de ce s-a mai făcut VAR-ul ăsta. La Buzău l-a dat cu fardul și i-a făcut make-up. În toate studiourile, văd că se spune că am avut penalty. Închid ochii o dată, de două ori, dar cât să mai ignor?! Spuneți-mi și mie un meci în care Rapid e avantajată? Încercăm să facem tot ce putem, să jucăm. Domnul Cojocaru poate nu a văzut, nu mai zic nimic, că poate mă suspendă. Poate să vină și Crăciunescu, și Porumboiu, și Zotta, și toți arbitrii și să spună că nu e penalty. Nu mai spun nimic!“, a tunat Șumudică în fața reporterilor.

Oricum, până să dea acest interviu exploziv, el provocase și un scandal pe gazon, certându-se cu oamenii de banca gazdelor. De asta a și venit interviul viral al lui Alex Chipciu (U Cluj), după o săptămână, în care mijlocașul a criticat mediatizarea unui personaj, precum Marius Șumudică.

„Mă mai duce pipota...“

Rapid s-a redresat după înfrângerea de la Cluj și, revenind acasă, a învins Unirea Slobozia cu 2-1. Acesta a și fost singurul meci de până acum, în 2025, în care Șumudică a reușit să joace rolul „nebunului simpatic“.

„Am făcut un sprint la gol, când am venit, mi-a luat doctorul pulsul, aveam pulsul 160, mă apropiasem de minutele alea când jucam cu Mircea Lucescu. N-am mai avut de mult timp 160-170. Mă mai duce pipota. Creștem și o facem frumos, ca ghioceii, ați văzut cum ies primăvara? Așa facem și noi“, a declarat Șumudică, după meci.

„Am venit și cu o geacă normală, cu puțină blăniță“

În 2025, singura remiză a Rapidului a fost înregistrată, la Galați, în meciul cu Oțelul (1-1). Aici, Șumudică a avut un conflict, în stilul său caracteristic, cu fanii gazdelor.

„Am venit și cu o geacă normală, cu puțină blăniță. Am avut eu vreun conflict cu vreun suporter? Nici n-am răspuns. M-au insultat! Nicio problemă, am dus. Duc în cârcă, ce să fac acum? M-au înjurat și m-au făcut în toate felurile! N-am răspuns și nu răspund nici acum. Le doresc baftă și le doresc să rămână în prima ligă. N-am absolut nicio problemă cu ei. Pot să mă înjure cât m-or înjura de acum încolo, dacă ei se simt bine așa“, a spus tehnicianul de 53 de ani.