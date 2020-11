CSA Steaua isi va inaugura oficial noul stadion cu FCSB 2! Cand va fi gata transferul noii arene catre MApN 

Stadionul Steaua va fi predat catre Ministerul Apararii Nationale la jumatatea lunii decembrie.

CNI a confirmat ca noul stadion va intra in posesia MApN, iar din 2021 Steaua va putea sa-si dispute partidele din Liga a 3-a pe aceasta arena.

"Incepem receptia, nu stim cat va dura acest proces. De exemplu, la Craiova a durat trei saptamani pana s-au facut probele si s-au remediat anumite probleme sesizate de noi, Inspectoratul de Stat in Constructii sau Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta). Noi speram ca pana la mijlocul lunii decembrie sa finalizam tot si sa predam stadionul la cheie catre Clubul Sportiv al Armatei", a declarat Adrian Cefalan pentru Digi Sport.

CSA Steaua este in acest moment pe prima pozitie in clasamentul Ligii a 3-a, iar la doar doua puncte distanta se afla rivalii de la FCSB. Avand in vedere ca in competitia din Liga a 3-a se va lua o pauza, urmatoarea partida a Stelei va avea loc pe data de 13 martie 2021, contra celor de la FCSB 2.