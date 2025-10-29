Miercuri seară, de la ora 18:30, Universitatea Craiova o întâlnește pe Sănătatea Cluj pe stadionul ”Ion Oblemenco”, în prima rundă din Grupa B a Cupei României.



Înainte să pătrundă în stadion, Sorin Cârțu, președintele onorific al Craiovei, a fost întrebat de corespondentul Pro TV, Cristi Stăncescu, dacă Mirel Rădoi are susținere totală la club.



Întrebat despre Mirel Rădoi, Sorin Cârțu a rostit un singur cuvânt



Oltenii se află pe locul trei în clasament cu 28 de puncte. După 14 etape desfășurate în sezonul regulat, trupa de pe ”Oblemenco” a bifat opt victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și două înfrângeri.



”(n.r. Susținere totală pentru Rădoi?) Normal!”, a răspuns Sorin Cârțu.



Rădoi, perioadă tensionată la Craiova



În ultima perioadă, Mirel Rădoi a avut un conflict cu Ștefan Baiaram, iar după pasul greșit cu ultima clasată Metaloglobus (0-0) a trimis o săgeată și către conducere.



"Trebuie să spunem adevărul. Nu doar Bergodi, Neagoe, Reghecampf sau Rădoi sunt nebuni. E clar că și la nivel de club lucrurile nu sunt stabile și trebuie să recunoaștem.



Dacă dânșii nu vor să o facă, atunci ei au o problemă. E clar că toată lumea e de vină, într-un procent mai mic sau mai mare, cu tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă", a spus Rădoi, după duelul de la Clinceni.

