Trupul neînsuflețit al legendarului antrenor a fost depus pe Arena Națională, unde cei care l-au îndrăgit pot merge să îi aducă un ultim omagiu celui care a fost Mircea Lucescu.

Simone Inzaghi: ”Toți vorbesc numai de bine despre Mircea Lucescu!”

Simone Inzaghi a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu și a dezvăluit cum a ajuns să îl cunoască pe marele antrenor român, dar și ce a descoperit la acesta.

Pe lângă faptul că Mircea Lucescu era un antrenor desăvârșit, Inzaghi a remarcat și faptul că fostul selecționer al României era un om deosebit.

”O persoană extraordinară. Eu personal am vorbit cu el imediat ce am ajuns la Inter, când am organizat acel amical cu Dinamo Kiev și îmi amintesc foarte bine, era un antrenor extraordinar, un inovator.

Toți cei care l-au avut ca antrenor vorbesc numai de bine despre el, mă gândesc la Mkhitaryan și la mulți alții care l-au avut și l-au apreciat atât ca antrenor. Mai ales, era un om deosebit. Este o mare pierdere.

Apoi, aici, la Al-Hilal a lucrat fiul său, care pe lângă faptul că este un antrenor excelent, este și o persoană deosebită, la fel ca tatăl său. Așadar, a plecat dintre noi un mare antrenor și un om extraordinar”, a spus Simone Inzaghi, conform GSP.