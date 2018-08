Scandalos! Unul dintre ucigasii lui Marian Cozma a fost eliberat in secret, cu 4 ani mai devreme, si a dat o petrecere monstru, apoi si-a luat masina de lux

Autoritatile maghiare l-au eliberat cu 4 ani mai devreme pe Ivan Sztojka, unul dintre ucigasii handbalistului roman Marian Cozma, in urma cu 9 ani.

Ivan Sztojka, unul dintre criminalii handbalistului roman Marian Cozma, a fost eliberat cu patru ani mai devreme din inchisoare. El a primit initial o pedeapsa de 20 de ani, dar a sfarsit prin a efectua doar 5!

Borsonline.hu scrie ca Sztojka a fost eliberat si a dat o mare petrecere, apoi si-a cumparat o masina de lux. Jurnalistii maghiari au obtinut si detalii din partea unui martor care a dorit sa ramana anonim.

"Va rog sa nu mentionati numele meu, ma tem sa nu am probleme. Sztojka a fost eliberat joia trecuta, dar publicul larg nu a stiut, totul a fost tinut secret. Imediat dupa eliberare, familia a dat petrecere. Si-a luat si un BMW nou. S-a dus la Budapeste, la Siofok, se simte bine", a spus martorul, citat de borsonline.hu.

Ivan Sztojka a fost cel care a declansat scandalul soldat cu uciderea lui Marian Cozma. El a fost condamnat in iunie 2011, in prima instanta, la 20 de ani de inchisoare. La apel a ramas cu 8 ani de inchisoare! Dupa inca un recurs al procurorilor, Curtea Suprema de Justitie de la budapesta a majorat pedeapsa, in octombrie 2012, la 13 ani de inchisoare. In final, Sztojka a ramas cu 9 ani, din care a efectuat doar 5!

Un alt condamnat, Pal Gabor, a fost eliberat din inchisoare la 4 martie 2016.