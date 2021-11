"Să-ți fie rușine, Ilie!". Dialog incredibil între doi jucători reprezentativi ai Generației de Aur 

Discuția din studioul televiziunii Digi Sport dintre cei doi membri ai Generației de Aur a avut ca declanșator aprecierea făcută de Ilie Dumitrescu pentru decizia lui Răzvan Burleanu de a-l chema pe Gică Hagi la discuții despre echipa națională.

Prunea a solicitat să intre în direct înainte de FCSB - Botoșani, iar moderatorul emisiunii, Vali Moraru, i-a transmis fostului mare portar că nu va avea prea mult timp de diescuții.

Florin Prunea început abrupt și l-a surprins pe Ilie Dumitrescu. Iată cum a decurs dialogul!

Prunea: Eu te-am cunoscut altfel. Nu te caracterizează așa ceva!

Dumitrescu: Eu nu apăr interesele nimănui! Eu am spus că apreciez inițiativa.

Prunea: Să nu mai vorbească în numele Generației de Aur. Eu când văd că un om s-a gândit la Gică Hagi și că apreciază munca de antrenor

Dumitrescu: Eu nu am niciun interes ascuns!

Prunea: Ce ai făcut în seara asta... nu se face așa ceva! Nu mai vorbi în numele Generației de Aur! Vorbește în numele tău! Nu vorbi în numele tuturor! Nu mai vorbi când ai un interes!

Dumitrescu: Nu am niciun interes! Eu, după ce nu am câștigat președinția, am primit o ofertă pentru orice funcție în echipa lui Burleanu, dar am refuzat. Le-am spus că fac parte din altă echipă.

Prunea: Să îți fie rușine!