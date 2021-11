"Lor le trebuie oameni comozi care să-i asculte!" Prunea, atac la FRF și numele sonore menționate pentru a-l înlocui pe Rădoi 

„Dacă ceream o dublare (de salariu), era posibil ca Federația să intre în faliment. Discuțiile nu au început de la bani și dacă ar fi reușit Federația să îmi dubleze salariul, nu s-ar fi apropiat nici cu jumătate de cât aș fi câștigat din ofertele pe care le-am avut. Nu a fost problema din punct de vedere financiar.

Nu am nicio ofertă, dacă aveam o ofertă, plecam după meciuri. Am avut ofertă chiar și după meciul pierdut cu Armenia, dacă ei ziceau da, puteam să plec, aveam două săptămâni la dispoziție să semnez un nou contract. Nu am făcut-o pentru că oamenii au avut încredere în mine și eu credeam că pot aduce în continuare lucruri pozitive la națională. Discuția avută cu ei nu a fost de ordin financiar, sunt multe aspecte care sunt primordiale pentru mine și nu factorul financiar", a declarat Mirel Rădoi, aseară, la finalul partidei cu Islanda 0-0.