FCSB s-a calificat în turul doi preliminar al Champions League. După un 3-1 la București, roș-albaștrii au pierdut în fața lui Inter d’Escaldes cu scorul de 1-2, în Andorra.



Florin Tănase a vorbit sâmbătă seara și despre succesul de la Ploiești, scor 1-0 cu Petrolul, dar și despre înfrângerea din Andorra, o pată neagră pe blazonul formației lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Rușinea FCSB-ului din Andorra încă doare. Ce a zis Florin Tănase



Florin Tănase, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Superliga, și-a exprimat mâhnirea pentru modul în care FCSB a gestionat partida din Andorra, când roș-albaștrii au fost dominați net în actul secund.



”A fost o victorie foarte importantă pentru noi, aveam nevoie de aceste trei puncte. Ne bucurăm că am reușit să le obținem. Este o deplasare grea aici. De fiecare dată am avut meciuri grele aici. Petrolul e o echipă bună.



(n.r. ați spart gheața, era un moment dificil pentru voi?) Era gheața subțire, abia a început campionatul. Și în prima etapă cu Hermannstadt meritam victoria (n.r. s-a terminat 1-1). E bine că nu pierdem, asta demonstrează că suntem o echipă puternică.



Am discutat după eșecul din Andorra. Nu este posibil să jucăm în halul acesta, să ne domine o echipă așa de rău. Trebuie să joci ceea ce antrenezi. Noi în Andorra nu am făcut absolut nimic din ce am antrenat. Cu siguranță nu vom mai arăta așa”, a declarat la digisport Florin Tănase, la finalul victoriei de la Ploiești, scor 1-0, în etapa a doua din Superliga României.