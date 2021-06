Romania, pregatita de duelul cu Australia din al doilea amical: "Acesta a fost un obiectiv!" Ce a spus Dica la conferinta

Romania U23 se va duela cu reprezentativa similara a Australiei, intr-un meci amical.

Elevii pregatiti de Nicolae Dica au pierdut primul meci amical, cu Mexic, insa sperantele sunt mari. "Selectionerul" a vorbit, la conferinta de presa despre urmatorul meci amical:

"Este foarte dificil acest lucru pentru ca majoritatea jucatorilor vor veni din vacanta, dar avem o perioada de pregatire inainte sa incepem aceasta olimpiada. Pe 22 cand vom avea noi primul joc, pana atunci o sa avem 3 saptamani de pregatire si speram sa reusim sa mai luam 1-2 jocuri amicale.

Jucatorii cu care am venit in acest moment aici multi dintre ei nu fac parte din lotul pentru olimpiada. Sunt jucatori foarte tineri, jucatori 2000-2002 nascuti, la care eu m-am gandit pentru campania urmatoare, cine va fi antrenor la echipa nationala de tineret sa stie ca acesti jucatori au fost aici.

Am vrut ca jucatorii sa nu aibe o vacanta foarte lunga, sa ii vedem pe jucatorii noi daca pot face fata la meciurile internationale la un nivel mai mare, ei fiind nascuti 2002-2001. Acesta a fost un obiectiv. Jucatorii pe care noi dorim sa ii luam la olimpiada pe care ii avem in lot sa vedem cum raspund la cerintele noastre. Gandirea mea si a lui Mirel este aceesi despre fotbal.

Eu sper sa obtinem o victorie in meciul cu Australia. Am spus dupa meciul cu Mexic ca baietii au avut o atitudine foarte buna, sunt multumit de acest lucru, imi doresc mai mult pe faza ofensiva, sa facem mai multe lucruri in ultimii 25 metri. Daca vom reusi mane seara sa castigam cu Australia ii voi felicita pentru ceea ce au facut in aceasta perioada in cantonament", a declarat antrenorul Nicolae Dica.