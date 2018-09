FULGERUL Banel s-a intors!!!! VIDEO: Nicolita pufos e vedeta la echipa lui! Cum a marcat la ultimul meci

Nicolita e sef si jucator la Faurei, in liga a 3-a.

Banel e omul care face tot la echipa unde s-a lansat in fotbal. Cu Medgidia, Faurei a obtinut prima victorie pe teren propriu dupa promovarea in C. S-a terminat 2-0. Banel a marcat din penalty. I-au trebuit doua incercari.



Video la 1:11 minute in clipul de mai jos.