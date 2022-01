Replică acidă pentru Anamaria Prodan: "Spunea că vorbește cu Juventus și PSG, dar n-a vorbit cu nimeni. Nu-mi amintesc transferurile ei"

Florin Manea a avut un mesaj dur pentru Anamaria Prodan, spunând că agentul a făcut un singur transfer notabil de-a lungul carierei și nu sunt justificate laudele care i se aduc.

Florin Manea: "Nu-mi amintesc transferurile făcute de Anamaria Prodan"

Manea a vorbit și despre transferul lui Radu Drăgușin, jucător pe care îl reprezintă, la Juventus, care s-a realizat în 2018, de la Regal București. Fiul fostului mare rapidist Nae Manea susține că Anamaria Prodan s-ar fi lăudat că a realizat această mutare fără a avea vreo implicare.

"Îmi spunea cineva că Anamaria Prodan este cea mai bună impresară, eu nu-mi amintesc transferurile pe care le-a făcut, are un singur transfer, Stanciu la Anderlecht, în Belgia. Nu are transfer în Italia, nu are transfer în Germania, nu are transfer în Anglia, nu are transfer în Spania. Are Al Aziz, are Al Ml și toate astea.

Sunt multe lucruri aruncate ca praf în ochi la lume, dar are și un retur treaba asta, pentru că mulți părinți spun că se duc la Anamaria, că e cea mai bună, este bună pentru că stă la televizor și spune niște lucruri care… De aceea m-am și certat cu ea atunci, ea spunea că vorbește cu Juventus și cu Paris Saint-Germain, dar nu vorbea cu nimeni. A auzit că vorbeam eu și s-a băgat și ea în față. Nu mai zic că a anunțat un super transfer și nu s-a făcut.

La transferul lui Drăgușin, el a făcut poză doar cu mine, pentru că jucătorul nu a acceptat să se pozeze alături de Anamaria. Ea a venit pe la Juventus din partea clubului Regal, mandatată, dar totul era deja negociat de mine, sumele stabilite, a venit doar să facă poze. Toate astea rămân într-o istorie și va spune din nou că ea a contribuit la Drăgușin", a spus Florin Manea, potrivit Sport Total FM.