Anamaria Prodan, mărturisiri tulburătoare despre Laurențiu Reghecampf: „L-a prins fii-su și m-a sunat: 'Ăsta a luat-o razna'”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află în plin proces de divorț. Iar, până la prima înfățișare, carea va avea loc la Judecătoria Buftea, pe 7 februarie, agentul FIFA aruncă noi dezvăluiri care în au în prim-plan pe antrenorul Univerisității Craiova.

Anamaria Prodan a mărturisit că Laurențiu Reghecampf Jr. și-a prins tatăl în timp ce era cu o altă femeie. De asemenea, impresara susține că a știut de toate escapadele tehnicianului, doar că a preferat să le ignore pentru a-și proteja familia.

„Copiii mei au știut secundă de secundă tot ce se întâmplă în familia mea. L-a prins fii-su', ălă mic, cu amantele. S-a dus direct la ușă la el. I-a deschis share location pe telefon și l-a luat direct.

M-a sunat, eram în Dubai: 'Mamă, vezi că ăsta are o amantă, că iar a luat-o razna'.

Eu sunt genul de femeie care spun așa: 'Fiecare om greșește. Te rog să nu ne faci de râs niciodată în viața asta! Trebuie să ai respect față de tine și față de copiii tăi'.

Prima dată când începuseră discuțiile cu Raiciu am zis: 'Dacă vreodată cineva deschide gura, are de-a face cu mine. Îi era frică. Știa că nu are suficienți bani să trăiască, lucru care se întâmplă și acum”, a declarat Anamaria Prodan la podcastul lui Codin Maticiuc.