Golurile formației giuleștene au fost marcate de Grameni (21', 57') și Andrei Șucu, în timp ce Oancea (68') a înscris golul pentru piteșteni.

Până la meciul rivalei Dinamo, Rapid va fi pe primul loc și speră să rămână pe prima treaptă a podiumului înainte de întreruperea campionatelor pentru meciurile echipelor naționale. Giuleștenii au un singur jucător convocat de Gică Hagi, pe Olimpiu Moruțan, aflat într-o creștere de formă, după cum a remarcat și acționarul minoritar Victor Angelescu.

Victor Angelescu, impresionat de Olimpiu Moruțan

Omul care ocupă și funcția de președinte al clubului din Giulești are doar cuvinte de laudă pentru Moruțan, despre care spune că poate ajuta echipa națională în meciurile din UEFA Nations League.

„E într-o formă foarte bună, într-o creștere evidentă. E acel Moruțan pe care-l știam cu toții când a plecat din România. El a venit la noi după o perioadă de accidentare, o accidentare gravă, nu avea meciuri în picioare.

Fizic arată mult mai bine și, e clar că odată cu asta, a reușit să aibă anumite realizări. Asta îi dă încredere. E un câștig pentru toată lumea, e un jucător care poate să ajute echipa națională a României”, a spus Angelescu, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

În primele 11 partide disputate în acest sezon, Moruțan a reușit să marcheze de două ori, cifră la care se adaugă și alte patru pase decisive.

În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe primul loc în Superliga și are 21 de puncte după zece etape jucate. De cealaltă parte, FC Argeș se situează pe locul 11 și are 11 puncte după tot atâtea meciuri.

Rapid - FC Argeș 3-1 | Echipele de start: