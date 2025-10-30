Risto Radunovic (33 de ani) și Valentin Crețu (36 de ani) au fost doi dintre oamenii de bază ai roș-albaștrilor, în sezonul fabulos care a fost 2024-2025 pentru formația bucureșteană.

Deși sunt în categoria „+30 de ani“, Radunovic și Crețu au impresionat, în campania precedentă, prin constanță. Dovadă și cele 50 de partide pe care le-a jucat muntenegreanul, în timp ce Crețu a stat și mai bine la capitolul aparițiilor pe teren, având 53 de meciuri!

În acest sezon, veteranii roș-albaștrilor au avut o scădere vizibilă a randamentului. Și din acest motiv, FCSB a înșirat dezamăgirile, ajungând acum o campioană aflată pe locul 10 în clasament.

Mihai Stoica: „Risto are o accidentare prin care nu știi cum să treci“

În cazul lui Risto Radunovic, forma sa slabă din această stagiune poate fi pusă și pe seama unei probleme medicale. El suferă de pubalgie, o afecțiune inflamatorie a zonei inghinale, cu dureri la nivelul mușchilor adductori și tendoanelor din apropiere. Vorbim despre o afecțiune foarte des întâlnită în cazul sportivilor. Ea apare din cauza unor mișcări bruște.

Problema și mai mare e că pubalgia se vindecă lent. În acest sezon, Radunovic a avut destule partide în care a jucat cu dureri. De aici, și randamentul său mai slab. Despre situația fundașului muntenegrean a vorbit acum și Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Risto a avut probleme, anul ăsta au fost foarte multe probleme. Dacă zice cineva că au fost cauzate de pregătirea fizică, să se uite la fiecare accidentare în parte. Au fost accidentări cauzate de atacuri ale adversarului, nu au fost două accidentări la fel, nu au fost probleme musculare, rupturi de ligamente. Risto are o accidentare care nu se întâmplă prea des și nu știi cum să treci prin ea. Noi eram acoperiți pe toate posturile. Dar atâta timp cât ai cinci fundași centrali și îți lipsesc patru, doi de lungă durată (n.r. – Mihai Popescu și Dawa), e greu“, a explicat Mihai Stoica.

