Probleme de lot pentru Dan Alexa inainte de playoff-ul Ligii a 2-a! "Jucam fara atacant!"

Primele concluzii ale noului tehnician din Giulesti.

Dan Alexa, antrenorul Rapidului, a tras cateva concluzii dupa amicalele disputate in aceasta saptamana.

"A fost un meci in care am obtinut un rezultat bun, dar cred ca meritam sa castigam. Am avut ocazii la 2-1, am controlat jocul pana in minutul 65, am avut posesie, am avut ocazii de a marca. Sigur, pentru stadiul in care suntem, am aratat bine. Am intalnit o echipa de play-off. Dar mai avem probleme pe care trebuie sa le reglăm. Mai avem o luna in care suntem obligati sa lucram la problemele astea, insa sunt increzator, fiindca avem multi jucatori buni, care pot sa faca diferenta pe timpul unui meci.

Ne-am ridicat la nivelul adversarului, dar a fost un meci amical. Important pentru mine este ca niciun jucator sa nu se fi accidentat, sa nu resimta oboseala. Este al doilea meci in 2 zile, iar noi, practic, am avut abia 3 antrenamente impreuna, daca pun la socoteala si jocurile”, a declarat Alexa pentru Rapid TV.

Reamintim ca Rapid Bucuresti a infruntat-o pe Astra Giurgiu, sambata, intr-un amical ce a avut loc la Giurgiu, scor 2-2.

In alta ordine de idei, noul tehnician al giulestenilor a declarat ca are probleme de lot, fiind nevoit sa se descurce fara un om in atac.

"Jucam fara atacant, pentru ca, din pacate, Labeau nu a putut sa plece din Franța, iar Vali Alexandru este accidentat, mai sta cateva zile. Dar Hlistei, pe pozitia aia a facut un meci bun si are calitati cu care poate sa suplineasca absenta celor doi atacanti", a mentionat antrenorul Rapidului.

Amicalul cu Astra a fost al doilea joc de pregatire al giulestenilor din aceasta saptamana. In primul meci, rapidistii au fost invinsi cu 1-0 de Dinamo, la Saftica.

Liga a 2-a revine din 4 iulie. In playoff-ul competitiei se vor infrunta pentru locurile care asigura promovarea in prima liga UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul Turnu Magurele, FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid.