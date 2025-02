Baba Alhassan (25 de ani) e mijlocaș defensiv de meserie, însă, duminică, contra celor de la Dinamo a făcut un meci excelent din punct de vedere ofensiv.

Integralist, ghanezul a egalat, 1-1, din pasa lui Radunovic, în minutul 20, la doar două minute după ce „câinii“ au deschis scorul prin Perica. Golul lui Baba Alhassan le-a dat aripi roș-albaștrilor care, ulterior, s-au impus cu 2-1, după ce a înscris și Gele (57).

Venit la interviul de după meci, Baba Alhassan le-a mărturisit reporterilor că, în ziua derby-ului, a simțit că își va trece numele pe lista marcatorilor pe Arena Națională.

„Nu știu când am fost ultima dată <<Omul meciului>>, cum am fost ales acum. Sincer, am simțit că voi marca. Și colegii mi-au zis asta. Și uite că s-a întâmplat. Știam că va veni și primul meu gol din acest sezon și uite că am reușit“, a spus fotbalistul de 25 de ani.

Acesta s-a arătat încântat de faptul că victoria cu Dinamo a însemnat urcarea FCSB-ului pe locul 1 în clasamentul din Superliga.

„Ne-am întors pe locul 1. Acolo e locul nostru (râde). Acum, ne concentrăm pe campionat și abia apoi ne gândim la Lyon, în Liga Europa. Ne concentrăm pe recuperare, ca să facem față la programul încărcat. De acum încolo, toate meciurile vor fi grele. Când jucăm acasă, e un mare avantaj pentru noi, fiindcă fanii ne susțin necondiționat“, a completat Baba Alhassan.