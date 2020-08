Rapid a mai transferat un jucator! Raul Costin se intoarce dupa 4 ani, de la ultima promovare a giulestenilor!

Raul Costin a revenit la Rapid dupa 4 ani.

Raul Costin (35 de ani) a semnat astazi un contract valabil pe un sezon, cu posibilitate de prelungire pentru inca unul. Mijlocasul central a mai imbracat tricoul visiniu in sezonul 2015-2016, atunci cand a promovat cu giulestenii, marcand un gol in 17 meciuri.

Costin a acumulat experienta de-a lungul carierei trecand pe la mai multe echipe precum FC National, FC Sibiu, Dacia Mioveni, FC Vaslui, Simurq, U Cluj, FC Botosani, ASA Targu Mures, Concordia Chiajna, FC Arges, iar in sezonul trecut a luptat cu CS Mioveni pentru promovare.

Raul Costin a declarat ca este bucuros de revenirea la Rapid:

"Sunt fericit ca am revenit la Rapid dupa patru ani, ma bucur ca fac parte din acest proiect si sper ca la finalul sezonului sa reusim promovarea si sa facem fericiti zeci de mii de suporteri. Orice jucator evolueaza la Rapid ramane cu echipa in suflet, pentru mine a fost o perioada foarte frumoasa, am stat sase luni si a culminat cu o promovare, ceea ce sper sa se intample si acum. Imi aduc aminte de acel meci cu Clinceni, cu 10.000 de rapidisti in tribune. Pur si simplu, te poarta pe brate, joci altfel, cu alta incredere, alta este daruirea, se va simti lipsa lor", a declarat Raul Costin pentru site-ul oficial al clubului giulestean.