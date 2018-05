Planul lui Florin Talpan, RUINAT! Motivul pentru care FCSB nu poate fi dezafiliata in acest moment si nici exclusa din cupele europene

Solicitarea de dezafiliere a clubului lui Gigi Becali are sanse minime de reusita.

CSA Steaua, prin juristul Florin Talpan, a solicitat miercuri ca FCSB sa fie dezafiliat de la Liga 1 de catre FRF iar acestia sa constate ca palmaresul nu apartine clubului lui Gigi Becali. De asemenea, CSA Steaua doreste excluderea FCSB din cupele europene!

Aceste solicitari nu au insa nicio sansa in acest moment. Surse din cadrul Departamentului Juridic al FRF, citate de Ziare.com, spun ca "nu poate fi luata o decizie cat timp exista pe rolul instantelor de judecata un proces ce are tocmai acest scop, stabilirea carei entitati ii apartine palmaresul".

In ceea ce priveste marca "Steaua Bucuresti" ce apartine CSA Steaua dupa decizia Inaltei Curti, nu se poate ajunge la dezafiliere deoarece "marca inregistrata (comerciala) nu are legatura cu meritele si continuitatea sportiva". Iar excluderea din cupele europene nu poate fi decisa de catre Federatia Romana de Fotbal deoarece aceasta nu are atributii in legatura cu excluderea unui club din cupele europene.

Pentru ca noul demers al lui Florin Talpan sa aiba succes, trebuie in primul rand ca acesta sa aiba castiga de cauza in noul proces in care se solicita clarificarea carei parti apartine procesul. Cum acest proces nu are nici macar primul termen stabilit, sansele ca FCSB sa fie sanctionata in vreun fel in urmatorii 2 ani sunt minime.