ULTIMA ORA | Talpan a trimis dosarul impotriva FCSB la FRF: vrea dezafilierea echipei si automat excluderea din competitiile europene

Florin Talpan le-a cerut oficial celor de la FRF sa dezafilieze vicecampioana Ligii I.

Florin Talpan a trimis la FRF o solicitare, insotita de un intreg dosar, in care cere atribuirea oficiala a palmaresului Stelei de pana in 2003 Clubului Sportiv al Armatei!

De asemenea, acesta le cere celor de la FRF sa excluda FCSB din competitii, pe motiv ca ar fi folosit ilegal marca Steaua.



Documentele atasate de Talpan la dosar

Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 3425 pronuntata la data de 03 decembrie 2014 in Dosarul nr. 42805/3/2011;

Certificatul de grefa cu pronuntarea Inaltei Curti nr. 1628 din 7 mai 2018, in dosarul nr. 31705/3/2015;

Decizia Curtii de Apel nr. 989A din 21 decembrie 2016, in dosarul 31705/3/2015;

Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1119 pronuntata la data de 24 aprilie 2015 in dosarul nr. 823/1/2015;

Certificatul de inregistrare a marcii nr. R072827/22.03.2004;

Certificatul de inregistrare a marcii nr. 130904/22.12.2013;

Certificatul de inregistrare a marcii nr. 2R026915/02.07.2006;

Certificatul de inregistrare a marcii nr. 142570/10.11.2015;

O parte din istoria clubului sportiv Steaua Bucuresti

In trecut, FRF a atribuit palmaresul Universitatii Craiova echipei din Liga I, considerand ca aceasta este continuatoarea de drept a istoriei fotbalului oltean. Acum, ramane de vazut ce va decide FRF in privinta scandalului CSA - FCSB.