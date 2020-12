Performanta extraordinara reusita de Ovidiu Hategan! Centralul roman a fost inclus in primii 10 arbitri din Europa!

Ovidiu Hategan a fost delegat la meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir.

Astfel, romanul a devenit primul arbitru din istorie care bifeaza meciuri in toate etapele fazei grupelor din cea mai importanta competitie europeana la nivel de cluburi.

Mai mult decat atat, dupa aceste delegari, Hategan a fost inclus de IFFHS in topul celor mai buni arbitri europeni in anul 2020.

Conform acestui top, 'centralul' in varsta de 40 de ani este al 8-lea arbitru al Europei in acest an. Pe aceasta lista se mai afla nume importante ale arbitrajului european, precum Cuneyt Cakir, Clement Turpin sau Mike Dean.

Astfel, arbitrul anului a fost desemnat italianul Daniele Orsato, iar podiumul a fost completat de germanul Felix Brych si de olandezul Bjorn Kuipers. Dupa ce anul trecut a ocupat prima pozitie, slovenul Damir Skomina s-a clasat in acest an doar pe pozitia a patra.

Din 'brigada' condusa de Hategan mai fac parte asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in vreme ce Sebastian Coltescu va fi arbitru de rezerva. Pentru meciul de la Paris arbitri VAR vor fi italienii Marco Di Bello si Maurizio Mariani.

De asemenea, si Istvan Kovacs a fost delegat la un meci din ultima etapa a grupelor UEFA Champions League. El va arbitra partida dintre Zenit Sankt Petersburg si Borussia Dortmund, care se va disputa marti de la ora 19:55.

Kovacs va fi asistat de Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene, iar arbitru de rezerva va fi Marius Avram. Arbitri VAR vor fi olandezii Jockem Kamphuis si Kevin Blom.