Oțelul Galați țintește revenirea în Liga 1! Planul pus la cale de oficialii fostei campioane

Cristi Munteanu, managerul executiv al celor de la Oțelul Galați, a vorbit despre planul echipei sale din acest sezon, cu Dorinel Munteanu pe postul de antrenor, cel care a adus unicul titlu din istoria clubului, în 2011.

După ce în sezonul precedent au ratat promovarea în fața Daciei Unirea Brăila, gălățenii nu mai vor pași greșiți și în acest an. ”Mă bazez pe echipă”, spune, hotărât, fostul portar al lui Dinamo.

Oțelul Galați, obiective mari: ”Obiectivul e să atacăm Liga 1 în următorii doi ani”

„Am terminat primăvara rău, acum am terminat iarna bine. Am pierdut finala cu Brăila, n-am reușit să promovăm, a trebuit să facem schimbări la echipă, am adus un nou antrenor, 12-13 jucători noi. A fost un an dificil, dacă mă întrebi pe mine.

Optimiști suntem, mai ales că nu cred că ne mai iartă nimeni să nu reușim să promovăm al doilea an la râd. Dar mă bazez pe echipă, am încredere în Dorinel. Trebuie să recunosc că și în sezonul trecut ne-a urmărit o serie de ghinioane. Finalele se câștigă, nu se joacă.

Obiectivul nostru și al lui Dorinel, așa s-a făcut și înțelegerea cu el, e să încercăm să promovăm anul ăsta și în următorii doi ani să atacăm promovarea în Liga 1.



Dar asta înseamnă multe costuri, cheltuieli, să aduci jucători buni, să îi plătești. Cert este că facem tot ce stă în puterea noastră să facem lucrurile să meargă. Obiectivul e ca în următorii doi ani, dacă dispunem și de partea materială, să atacăm Liga 1. Fotbalul românesc are nevoie de Oțelul”, a spus Cristi Munteanu, pentru www.sport.ro.

Oțelul Galați a încheiat anul cum nu se putea mai bine, cu o victorie răsunătoare în fața celor de la Dinamo Bacău, scor 5-0.

Gălățenii sunt pe primul loc în Seria a doua din Liga 3, cu 37 de puncte, la doar două puncte în fața celor de la CSM Focșani. În 15 meciuri, echipa pregătită de Dorinel Munteanu a bifat 12 victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri.

Oțelul se poate lăuda cu cea mai bună ofensivă din serie, cu 50 de goluri marcate, și cea mai bună defensivă, cu doar zece goluri primite.