Otelul are un nou presedinte! Are 32 de ani, a fost jurnalist si este specializat in Crimininalistica

Dupa ratarea promovarii in Liga 2, SC Otelul Galati si-a ales o noua conducere si vrea sa il numeasca antrenor pe Dorinel Munteanu, cel care a adus titlul din 2011.

Adunarea Generala a SC Otelul a validat rezultatele alegerilor pentru functiile de presedinte, vicepresedine si secretar al clubului, acestea urmand sa fie ocupate pentru urmatorii doi ani de mandat. Noul presedinte al Otelului este Marian Brailescu (32 ani). Acesta a ocupat postul de ofiter de presa al clubului timp de 8 ani, iar dupa reinfiintarea clubui din 2016 a ocupat pozitia de brand manager. El a lucrat in presa sportiva, atat pe plan local, cat si national, este licentiat in Drept la Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice din cadrul Universitatii "Dunarea de Jos" Galati si absolvent de master in Stiinte Penale si Crimininalistica, avand si un curs absolvit in Managementul Sportiv.

Noul vicepresedinte este Alexandru Manole (28 de ani), membru al grupului de suporteri Steel Boys. Este absolvent al Facultatii de Istorie, Filosofie si Teologie din cadrul Universitatii "Dunarea de Jos" Galati, iar in acest moment ocupa pozitia de reprezentant vanzari la o companie privata. Secretar a fost ales Bogdan Bartos (35 de ani), care ocupa si in prezent aceasta pozitia si organizeaza activitatea magazinului oficial al clubului. El este cadrul militar, iar in trecut a absolvit Liceul "Traian Vuia" din Galati si a urmat apoi studiile universitare in Drept.

De asemenea, cele mai mari sanse sa il inclocuiasca pe antrenorul Petre Grigoras, care a pierdut barajul de accedere in esalonul secund in fata rivalilor de la Dacia Unirea Braila, este Dorinel Munteanu. Tehnicianul va merge zilele urmatoare la Galati pentru a negocia preluarea echipei, cu care a castigat titlul in Liga 1 in sezonul 2010-2011 si Supercupa Romaniei (2011), evoluand apoi intr-o grupa a Champions League din care au mai facut parte Manchester United, Benfica Lisabona si FC Basel.