Steaua Bucureşti a învins liderul ASA Târgu Mureş, cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, în Ghencea, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2.

Ardelenii au deschis scorul prin Milos Zukanovic (40), dar Steaua a revenit după pauză, prin golurile reuşite de Andrei Lascu (59) şi Bogdan Chipirliu (foto) (66).

A debutat Nicolas Popescu, fiul lui Gheorghe Popescu

La Steaua a debutat mijlocaşul Nicolas Popescu, împrumutat de la Farul Constanţa, fiul fostului internaţional Gheorghe Popescu fiind urmărit din tribune de tatăl său.

”⚽️ FOTBAL

Lascu și Chipirliu țin punctele în Ghencea!

❤💙 Steaua București s-a impus în această seară, pe teren propriu, scor 2-1 (0-1), în fața celor de la AFC ASA Târgu Mureș.

După o primă repriză mai puțin reușită, în care oaspeții au marcat în minutul 40, formația noastră a întors scorul după pauză.

⚽️ În doar șapte minute, Andrei Lascu (59) – aflat la prima reușită într-un joc oficial pentru Steaua, și Bogdan Chipirliu (66) au punctat pentru un nou succes la roș-albaștrilor.

‼ La echipa din Ghencea a debutat în această seară Nicolas Popescu. Mijlocașul sosit de la Farul a evoluat 77 de minute sub privirile tatălui său!

🔜 În runda viitoare, formația noastră va evolua în deplasare, împotriva celor de la Chindia Târgoviște. Jocul este programat marți, 23 septembrie, de la ora 19:00”, a postat Steaua București

Rezultatele din etapa 6 din divizia secundă



Joi

FC Voluntari - CS Concordia Chiajna 1-0

Steaua Bucureşti - ASA Târgu Mureş 2-1

Vineri

ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Bihor Oradea (Stadion Ceahlăul - Piatra Neamţ, 18:00)

Sâmbătă

AFC Metalul Buzău - CSC 1599 Şelimbăr (Stadion Metalul - Buzău, 11:00)

CSC Dumbrăviţa - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion ''Ştefan Dobay'' - Dumbrăviţa, 11:00)

AFC Câmpulung Muscel 2022 - AFC Chindia Târgovişte (Stadion Muscelul - Câmpulung Muscel, 11:00)

ACS FC Bacău - CSM Reşiţa (Baza Sportivă FC Bacău - Ruşi-Ciutea, 11:00)

CS Gloria Bistriţa - CS Dinamo Bucureşti (Complexul Sportiv ''Jean Pădureanu'' - Bistriţa, 11:00)

CSM Slatina - CS Tunari (Stadion 1 Mai - Slatina, 11:00)

CS Afumaţi - ACSM Politehnica Iaşi (Stadion Comunal - Afumaţi, 13:30)

Duminică

CSM Olimpia Satu Mare - ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 (Stadion Olimpia - ''Daniel Prodan'' - Satu Mare, 11:00)

Clasamentul din Liga 2



1. ASA Târgu Mureş 13 puncte

2. Steaua 13

3. Corvinul 13

4. FC Voluntari 13

5. Chindia 12

6. FC Bihor 12

7. Concordia 10

8. Ceahlăul 10

... Info: Agerpres, Steaua București

