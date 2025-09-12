Steaua Bucureşti a învins liderul ASA Târgu Mureş, cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, în Ghencea, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2.
Ardelenii au deschis scorul prin Milos Zukanovic (40), dar Steaua a revenit după pauză, prin golurile reuşite de Andrei Lascu (59) şi Bogdan Chipirliu (foto) (66).
A debutat Nicolas Popescu, fiul lui Gheorghe Popescu
La Steaua a debutat mijlocaşul Nicolas Popescu, împrumutat de la Farul Constanţa, fiul fostului internaţional Gheorghe Popescu fiind urmărit din tribune de tatăl său.
"⚽️ FOTBAL
Lascu și Chipirliu țin punctele în Ghencea!
❤💙 Steaua București s-a impus în această seară, pe teren propriu, scor 2-1 (0-1), în fața celor de la AFC ASA Târgu Mureș.
După o primă repriză mai puțin reușită, în care oaspeții au marcat în minutul 40, formația noastră a întors scorul după pauză.
⚽️ În doar șapte minute, Andrei Lascu (59) – aflat la prima reușită într-un joc oficial pentru Steaua, și Bogdan Chipirliu (66) au punctat pentru un nou succes la roș-albaștrilor.
‼ La echipa din Ghencea a debutat în această seară Nicolas Popescu. Mijlocașul sosit de la Farul a evoluat 77 de minute sub privirile tatălui său!
🔜 În runda viitoare, formația noastră va evolua în deplasare, împotriva celor de la Chindia Târgoviște. Jocul este programat marți, 23 septembrie, de la ora 19:00”, a postat Steaua București
Rezultatele din etapa 6 din divizia secundă
Joi
FC Voluntari - CS Concordia Chiajna 1-0
Steaua Bucureşti - ASA Târgu Mureş 2-1
Vineri
ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Bihor Oradea (Stadion Ceahlăul - Piatra Neamţ, 18:00)
Sâmbătă
AFC Metalul Buzău - CSC 1599 Şelimbăr (Stadion Metalul - Buzău, 11:00)
CSC Dumbrăviţa - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion ''Ştefan Dobay'' - Dumbrăviţa, 11:00)
AFC Câmpulung Muscel 2022 - AFC Chindia Târgovişte (Stadion Muscelul - Câmpulung Muscel, 11:00)
ACS FC Bacău - CSM Reşiţa (Baza Sportivă FC Bacău - Ruşi-Ciutea, 11:00)
CS Gloria Bistriţa - CS Dinamo Bucureşti (Complexul Sportiv ''Jean Pădureanu'' - Bistriţa, 11:00)
CSM Slatina - CS Tunari (Stadion 1 Mai - Slatina, 11:00)
CS Afumaţi - ACSM Politehnica Iaşi (Stadion Comunal - Afumaţi, 13:30)
Duminică
CSM Olimpia Satu Mare - ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 (Stadion Olimpia - ''Daniel Prodan'' - Satu Mare, 11:00)
Clasamentul din Liga 2
1. ASA Târgu Mureş 13 puncte
2. Steaua 13
3. Corvinul 13
4. FC Voluntari 13
5. Chindia 12
6. FC Bihor 12
7. Concordia 10
8. Ceahlăul 10
... Info: Agerpres, Steaua București