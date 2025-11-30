Romario Benzar (33 de ani), fundașul ajuns acum în Liga 3 la Poli Timișoara, a intervenit în dispută și l-a taxat pe fostul său impresar pentru modul în care alege să vorbească despre fotbaliștii pe care i-a reprezentat.



Conflictul deschis dintre vărul patronului FCSB și "decarul" campioanei, pe care l-a numit "sifonul din vestiar", a redeschis răni mai vechi pentru alți jucători impresariați de Giovanni. Romario Benzar, intrat și el în colimatorul agentului în această toamnă, a decis să nu mai tacă.



Fostul internațional, transferat în 2019 de la FCSB la Lecce pentru 1,7 milioane de euro, a mărturisit că ieșirile lui Giovanni Becali lasă un gust amar.



"Nu mi-a căzut bine declarația dânsului. Nu mai vreau să intru în polemici cu el, are o vârstă, îl respect. Cred că amândoi am avut de câștigat din colaborarea pe care am avut-o, doar că am văzut în ultimul timp că se ia de foști jucători pe care i-a avut sub impresariat și nu mi se pare normal", a spus Benzar pentru Digi Sport.



"Pentru mine a fost un șoc"



Benzar a ținut să explice și contextul eșecului său în Italia, subiect pe care Giovanni Becali l-a folosit recent pentru a-l desființa public, numindu-l "o distrugere pentru tot fotbalul românesc". Fundașul dreapta susține că adaptarea în Serie A a fost mult mai dură decât se vede din exterior.



"La Lecce am avut multe accidentări, făceam ruptură foarte des. În al doilea rând, pentru mine a fost un șoc să merg din România în Italia. Antrenamentele erau de două ori mai grele", a explicat fotbalistul.



Reacția lui Benzar vine la scurt timp după ce Florin Tănase i-a dat o replică acidă lui Giovanni - detalii AICI.

