Retras după ce ultima dată a evoluat la Rapid, fostul internațional Cristian Săpunaru este așteptat să-și înceapă cariera de antrenor de Ovidiu Herea, trecut și el prin Giulești.

Herea are o academie de fotbal în Capitală, cu aproximativ 300 de copii înscriși, și spune că Săpunaru ar putea oricând să își înceapă cariera în academia sa.

"Eu discut cu el mereu, chiar a fost o discuție, la un moment, dat să vină lângă noi aici. El știe foarte bine că la noi are ușa deschisă oricând și, dacă vrea să se alăture acestui proiect, e binevenit.

E indecis pentru că nu știe exact încotro să o apuce. E o perioadă grea după ce te lași de fotbal.

O să împlinim 3 ani de când am înființat academia, am deschis-o imediat după ce m-am lăsat de fotbal. În momentul acesta avem undeva la 300 de copii, ne-am mișcat foarte bine. Mi-aș dori să găsesc un decar cum n-a mai avut România de foarte mult timp", a spus Ovidiu Herea pentru PRO TV și Sport.ro.

