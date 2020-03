NOI IMAGINI | Coronavirusul nu sta in calea stadioanelor din Bucuresti! Ce culoare au scaunele montate in Ghencea

Chiar daca Romania e in stare de urgenta, lucrarile la arenele din Capitala nu s-au oprit.

Compania Nationala de Investigii a publicat noi imagini de la cele 3 stadioane care se ridica in Bucuresti: Ghencea, Arcul de Triumf si Giulesti. Primele doua sunt in stadiu avansat, iar cel din Giulesti prinde si el contur.

Stadionul din Ghencea va fi primul finalizat, lucrarile la tribune fiind aproape finalizate, in prezent lucrandu-se la montarea scaunelor, care sunt colorate in rosu, albastru si alb, in mozaic, pe modelul celor de la Arena Nationala.

"Terminam saptamana cu imagini de la cele 3 arene din București. Chiar daca sunt luate toate masurile de siguranta impuse de contextul actual, pe santiere lucrarile avanseza vizibil. La stadioanele Arcul de Triumf si Steaua au fost deja montate scaune in tribune, iar la stadionul Rapid incep sa prinda contur viitoarele gradene", a fost mesajul postat de CNI.