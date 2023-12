Printre altele, antrenorul a fost întrebat despre Nicolae Mitea, pe care l-a pregătit în perioada petrecută la juniorii lui Dinamo București.

Fostul internațional, care a făcut senzație la Ajax Amsterdam, a fost aproape de a prinde transferul carierei la FC Barcelona, acolo unde au mai evoluat Gică Hagi și Gică Popescu.

La vârsta de 16 ani, catalanii au vrut să-i ofere un contract lui Nicolae Mitea, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. ”A fost șansa vieții lui”, a fost concluzia trasă de Chirilă la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

Ionuț Chirilă, despre Nicolae Mitea: ”A fost șansa vieții lui”

„Dacă mă asculta... a fugit de la Barcelona! Era semnat la Barcelona! A fugit cu cineva, nu mai contează. Știi povestea, cred. Ce mai contează? La 16 ani, îi dăduseră tatălui lui loc de muncă, era o lege în Spania, fiind minor, nu putea să vină fără un tutore. Două săptămâni am stat cu el acolo, l-a urmărit șeful departamentului de scouting.

După două săptămâni, Rifer Clemente, cu o echipă de avocați a spus 'gata, îl semnăm!'. Le-am prezentat actele, era jucător liber, trebuia să ceară cartea verde și să semneze cu Barcelona! Și a fugit într-o noapte cu actele. A dispărut. A fost șansa vieții lui. I-am spus 'dacă pe legitimația ta scrie FC Barcelona pentru o noapte, a doua zi te cumpără 30 de cluburi din Europa fără să știe dacă ești șchiop, orb, n-ai o mână sau un picior'.

Asta nu e o echipă de fotbal, e un imperiu! A dat cu piciorul la Barcelona, după a regretat toată viața. A spus 'A fost cea mai mare greșeală a vieții mele'.

Am încercat să-l refac la Chiajna, l-am luat acolo, dar nu mai putea, se accidenta, era foarte firav. Jucător genial. Barcelona a spus că e ca Saviola”, a spus Ionuț Chirilă, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

Numele lui Nicolae Mitea este gravat la loc de cinste la muzeul stadionului ”Johan Cruyff”, casa lui Ajax Amsterdam și a echipei naționale a Olandei. Pe ”Wall of Fame” de la Amsterdam se găsesc numele tuturor jucătorilor care au scris istorie în tricoul ”lăncierilor”. Nu lipsesc nici Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau George Ogăraru.

Cariera lui Nicolae Mitea | Numele lui e gravat și astăzi la Amsterdam

Și-a început cariera la Dinamo, iar în 2003 a prins transferul vieții, la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu mai multe nume sonore ale fotbalului, precum Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Ryan Babel, Edgas Davids, Maarten Stekelenburg sau Klaas-Jan Huntelaar.

În 2008 a ales să se întoarcă la Dinamo, deși, povestea el, a fost dorit în Serie A de cluburi precum Lazio sau Genoa.

"Am avut oferte de la Lazio şi Genoa de 700-800.000 euro, dar eu am vrut mai mult. Nu banii mă interesează în mod special, dar am considerat că cele două oferte sunt inferioare valorii mele. Iubesc campionatul italian şi nu joc doar pentru bani", spunea Mitea, în 2010.

14 goluri a marcat Nicolae Mitea pentru Ajax Amsterdam, în 75 de partide, în toate competițiile. Cu ”lăncierii” a câștigat un titlu și o Cupă a Olandei, iar pe Johan Cruyff Arena, numele său este inscipționat pe ”Wall of Fame”, alături de alți jucători importanți care au trecut pe la Ajax, printre care și Bogdan Lobonț, George Ogăraru sau Cristian Chivu.

Ultimul gol marcat de Mitea a fost în 2011, la inaugurarea stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești. Acesta evoluat pentru Petrolul și a marcat chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat de ”câini” cu 5-1.