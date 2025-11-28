După meciul de la Belgrad, în care au jucat în superioritate numerică din minutul 27, jucătorii lui FCSB au mers în fața galeriei, unde au primit reproșuri din partea lui Gheorghe Mustață și a celorlalți fani.

Mihai Stoica: "Foarte urât ce a făcut Crețu. Caracterele se văd la greu"



În fața fanilor, fundașul lateral Vali Crețu (36 de ani) a dat vina pe colegul său, Siyabonga Ngezna, despre care a spus că "a dormit" pe teren, referindu-se în special la unicul gol al meciului, când sud-africanul și-a pierdut adversarul din marcaj.



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a arătat deranjat de gestul lui Crețu de a aduce astfel de reproșuri la adresa unui coleg în spațiul public.



"Azi am aflat și eu ce s-a întâmplat. Nu e normal să discuți despre un coleg. Lasă-ne pe noi să criticăm pentru că d-aia suntem puși acolo. E foarte urât ce a făcut! Câteodată, caracterele se văd la greu. Nu mă așteptam la Crețu să facă asta.



Prefer să văd conflicte în vestiar decât să aud acuze între fotbaliști în public. Nu mă așteptam la nimeni să facă asta", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

