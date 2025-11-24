Ngezana a primit azi vestea și riscă să rateze un meci uriaș pentru FCSB!

Ngezana a primit azi vestea și riscă să rateze un meci uriaș pentru FCSB!
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al lui FCSB, ar putea rata derby-ul cu Rapid programat la finalul acestui an calendaristic.

Siyabonga NgezanaAfrica de SudFCSBCupa Africii pe Natiuni
Siyabonga Ngezana ar putea participa la Cupa Africii pe Națiuni

Ngezana a fost inclus în lotul preliminar al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție programată în Maroc, în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie.

În cazul în care va fi păstrat și pe lista finală de selecționerul Hugo Broos, Siyabonga Ngezana va rata cu certitudine ultimul meci al lui FCSB din acest sezon, derby-ul cu Rapid (etapa #21, 21 decembrie, ora 20:00).

În funcție de parcursul Africii de Sud la competiția din Maroc, Ngezana ar putea rata și meciul cu FC Argeș, primul de după pauza de iarnă, care se va disputa în weekend-ul 17-18 ianuarie.

Lotul preliminar al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni

Programul Africii de Sud la Cupa Africii pe Națiuni

"Bafana Bafana" a fost repartizată în grupa B, alături de Egipt, Angola și Zimbabwe. În optimile de finală se vor califica primele două clasate și cele mai bune patru ocupante ale locurilor 3.

  • 22 decembrie: Africa de Sud - Angola (Marrakesh)
  • 26 decembrie: Egipt - Africa de Sud (Agadir)
  • 29 decembrie: Zimbabwe - Africa de Sud (Marrakesh)

Când se joacă fazele eliminatorii de la Cupa Africii pe Națiuni

  • Optimile de finală: 3-6 ianuarie
  • Sferturile de finală: 9-10 ianuarie
  • Semifinale: 14 ianuarie
  • Finala mică: 17 ianuarie
  • Finala: 18 ianuarie
