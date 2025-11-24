Ngezana a primit azi vestea și riscă să rateze un meci uriaș pentru FCSB!

Siyabonga Ngezana ar putea participa la Cupa Africii pe Națiuni

Ngezana a fost inclus în lotul preliminar al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție programată în Maroc, în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie.



În cazul în care va fi păstrat și pe lista finală de selecționerul Hugo Broos, Siyabonga Ngezana va rata cu certitudine ultimul meci al lui FCSB din acest sezon, derby-ul cu Rapid (etapa #21, 21 decembrie, ora 20:00).



În funcție de parcursul Africii de Sud la competiția din Maroc, Ngezana ar putea rata și meciul cu FC Argeș, primul de după pauza de iarnă, care se va disputa în weekend-ul 17-18 ianuarie.

Lotul preliminar al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni

