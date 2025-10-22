Patronul ardelenilor a explicat că decizia a fost una obligatorie, dictată de riscurile financiare uriașe pe care le implicau rezultatele slabe ale echipei.



CFR Cluj a anunțat oficial marți despărțirea de tehnicianul italian, venit în Gruia în cursul acestui sezon pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu. Bilanțul său nu l-a mulțumit însă pe Varga, iar echipa va fi condusă interimar de cuplul Laurențiu Rus - Ovidiu Hoban.



"Sunt milioane de euro care trebuie scoase din buzunar"



Neluțu Varga a recunoscut, potrivit ProSport, că regretă situația, dar a subliniat că miza financiară este prea mare pentru a aștepta o redresare care nu mai venea.



"Îmi pare rău că a trebuit să ne despărțim, pentru că este un om deosebit. Îi mulțumesc pentru tot. Îmi pare sincer rău că nu a reușit să schimbe rezultatele echipei, așa cum ne doream și noi și el. Ne-am despărțit pe cale amiabilă", a transmis Varga.



Adevăratul motiv al rupturii ține însă de calculele patronului: "Din păcate, timpul nu te așteaptă și nu pot risca să pierd un an. Sunt milioane de euro care trebuie scoase din buzunar și nu ne putem permite să riscăm asta. Trebuia să facem o schimbare pentru a debloca echipa. Sper ca echipa să-și revină în cel mai scurt timp și să apară victoriile".



Andrea Mandorlini, care preluase echipa pe 23 august, pleacă după doar nouă partide pe banca tehnică. El a strâns numai două victorii, cinci egaluri și două înfrângeri, cu o medie de doar 1,22 puncte pe meci. Defensiva a fost marea problemă, echipa încasând 14 goluri și marcând doar 12.

