Ardelenii au ratat cupele europene, l-au pierdut pe Cristi Balaj, dar și pe Dan Petrescu, iar acum, odată cu revenirea lui Iuliu Mureșan pe postul de președinte, sunt gata să schimbe încă o dată antrenorul.



Andrea Mandorlini a bifat nouă apariții pe banca din Gruia și a înregistrat o medie de doar 1,22 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Iuliu Mureșan face ”ravagii” la CFR Cluj: Mandorlini, OUT + gata să dea lovitura cu noul antrenor!



Italianul nu a reușit să revitalizeze echipa, motiv pentru care, potrivit gsp, Iuliu Mureșan e gata să-l înlăture de la cârma formației de pe ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Sursa citată a susținut că alesul lui Iuliu Mureșan pentru banca tehnică este Dorinel Munteanu. Antrenorul e liber de contract de la finalul lui aprilie 2025, de când s-a despărțit de Sepsi OSK.



Rămâne de văzut dacă cele două părți se vor înțelege și se va concretiza mutarea.



Dorinel Munteanu a antrenat de-a lungul carierei la FCSB, ”U” Cluj, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra, Zakho, Școlar Reșița, Concordia Chiajna, CSM Reșița și Sepsi OSK.



La CFR Cluj a fost antrenor-jucător în perioada 2005-2006.



