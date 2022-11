În dialogul avut cu Andru Nenciu, Nana Falemi, dublu campion al României cu formația din Ghencea, a încercat să facă o paralelă mai puțin obișnuită pentru a explica de ce consideră că atât CSA Steaua, cât și FCSB pot fi considerate Steaua.

Nana Falemi, despre conflictul Steaua-FCSB: "Ambele sunt Steaua pentru mine"

Fostul internațional carunez susține că este opțiune personală a fiecărui fan în ceea ce privește denumirile echipei și este convins că inclusiv reprezentanți ai CSA Steaua numesc "în cercuri private" echipa din Liga 1 tot "Steaua",

Andru Nenciu: Fale, ai crescut în Ghencea. Acum, Steaua este în Liga 2, FCSB este în prima ligă. N-o să te întreb care este Steaua adevărată...

Nana Falemi: Ba poți să mă întrebi! Nu mă feresc de asta, dimpotrivă!

Andru Nenciu: Te voi întreba după. Te întreb mai întâi ce amintiri îți trezește Stadionul Ghencea?

Nana Falemi: Casă, e casa mea!

Andru Nenciu: Și Steaua adevărată care e? Uite, te întreb până la urmă.

Nana Falemi: Uite, sunt două Stele. Steaua, căreia lumea sau unii îi spun FCSB, e Steaua. Iar echipa creată acum trei ani sau când a fost tot Steaua e. Sunt doi copii din aceeași mamă. E foarte simplu! Ghencea e mama, de acolo a plecat FCSB-ul actual.

Andru Nenciu: Justiția spune că Steaua e în Liga 2...

Nana Falemi: Ascultă-mă! Felul în care numește o grupare, o entitate nu are legătură cu justiția. Sau are doar într-o măsură. Dar e opțiune personală! De exemplu, dacă o mamă crește un copil și la 13-14 ani vine tribunalul și spune: 'De fapt, nu asta e mama ta biologică, uite care e!'. Copilul alege să spună mamă cui vrea el, nu poate să îi spună tribunalul. Eu am fost jucător, în mijlocul terenului. Peluza Nord și Peluza Sud sunt tot Steaua pentru mine. Eu nu pot să mă întâlnesc ca jucător și ălora din Peluza Sud să le spun Steaua, iar ălora din Peluza Nord să nu le spun Steaua. Pentru mine, toți au fost Steaua. Dacă unii sunt căcăcioși și le e frică să spună public, dar în cercuri private spun Steaua, Steaua, Steaua, e treaba lor. Inclusiv cei de la CSA Steaua spun de FCSB tot Steaua. Stai liniștit.

Andru Nenciu: Domnul Talpan nu spune...

Nana Falemi: Lasă, nu vorbim de domnul Talpan! Repet, eu am fost în mijloc ca jucător. Pentru mine, și unii și alții sunt Steaua. Dacă ei s-au certat, e treaba lor. Nu mă privește pe mine. Pentru mine, și unii și alții sunt Steaua!

Ce a decis Curtea de Apel în iunie 2021

Anul trecut, Curtea de Apel din București a luat o decizie importantă în scandalul dintre FCSB și Steaua București. Practic, a reconfirmat faptul că CSA are drept de proprietate asupra palmaresului din perioada 1947-1998.

În plus, a reconfirmat decizia luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în 2014, potrivit căreia Clubul Sportiv al Armatei nu a înstrăinat niciodată palmaresul secției de fotbal către alte entități, iar AFC Steaua a preluat clubul în 1998 fără ca palmaresul să fie transferat. Practic, prin intermediul asociației mai sus menționate, echipa de fotbal și-a continuat activitatea și este doar titulara palmaresului până în anul 2003, când clubul a trecut la Gigi Becali.

S-a constatat, de asemenea, și faptul că FCSB nu a preluat, la momentul înființării (2003), nici măcar palmaresul deținut de AFC Steaua, ci doar dreptul de participare în primul eșalon.

