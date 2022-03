Mutu și basculanta. Episod fabulos povestit de "Briliant": "A fost groaznic!"

Actual antrenor al echipei Rapid, Adrian Mutu (43 de ani) a fost unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai naționalei, după 1989. Piteșteanul care a scris istorie în Serie A a prins la prima reprezentativă și câțiva componenți ai Generației de Aur, iar mai apoi a devenit, alături de Cristi Chivu, un fotbalist exponențial pentru tricolori.

Fire rebelă, Adi Mutu a fost mereu conștient de talentul său, iar partidele din Serie A, de la echipe de top și nu numai, au demonstrat că fostul decar al naționalei poate fi decisiv în orice moment al unui meci, împotriva oricărui fundaș de top.

La prima reprezentativă Adi Mutu a avut și câteva escapade, relatate pe larg de presa vremii. Una însă parcă le întrece pe toate. Mutu, care împarte prima poziție a topului golgheterilor cu Gică Hagi, a dezvăluit că a evadat din cantonamentul naționalei cu basculanta!

„Am și o poză. Am venit noaptea de la echipa națională și… Nu știu ce s-a întâmplat, a trebuit să luăm o ocazie.. Și ne-am băgat acolo, într-o basculantă din asta care cărase nisip înainte. A fost groaznic, cu vântul ăla, un fel de vârtej care se forma în cupa aia.

Ne deranja foarte tare. Noi am mers până la Pitești cu un prosop în cap toți trei. Era o poză, am o poza acasă, când suntem așa, sub prosop”, a relatat Adi Mutu, potrivit playsport.ro.

Din 2000, de la meciul de debut cu Grecia, Mutu a jucat pentru România 71 de meciuri și a marcat 35 goluri. Turneele internaționale la care a evoluat Mutu au fost Euro 2000 și Campionatul European de Fotbal 2008, unde a marcat singurul gol al tricolorilor, în meciul contra Italiei, dar a și ratat un penalty în ultimele 10 minute ale aceluiași meci.

Sumele plătite pentru transferurile lui Adrian Mutu, potrivit Transfermarkt

1999 - de la FC Argeș la Dinamo, pentru 600.000 de euro

2000 (ianuarie) - de la Dinamo la Inter Milano, pentru 6,5 milioane de euro

2000 (iulie) - de la Inter la Hellas Verona, pentru patru milioane de euro

2002 - de la Verona la Parma, pentru zece milioane de euro

2003 - de la Parma la Chelsea, pentru 19 milioane de euro

2006 - de la Juventus la Fiorentina, pentru opt milioane de euro

TOTAL: 48,1 milioane de euro