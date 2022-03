"De ce să mint? Mi-aș fi dorit asta!" Mutu dă cărțile pe față pe o temă sensibilă

Piteșteanul lansat în Divizia A de FC Argeș a jucat la cel mai înalt nivel toată cariera. Fotbalist determinant la naționala României, Mutu a evoluat la prima reprezentativă și în linia ofensivă, dar și în compartimentul median. Și-a făcut imediat loc în primul 11 datorită valorii sale și, ulterior, a devenit unul dintre liderii tricolorilor.

Cel mai bun marcator român all-time din Serie A are însă și un mare regret. A marcat 35 de goluri pentru România și se află la acest capitol pe primul loc, pe care îl împarte cu Gică Hagi, nașul său de la prima căsătorie, cu Alexandra. Mutu susține că ar fi putut înscrie mai multe goluri dacă ar fi jucat și partidele test cu adversare mai slab cotate.

"Nu cred că Pițurcă nu m-a convocat din acest motiv. Părerea de rău este că nu am devenit singur, pe locul 1, golgheterul României. Am regrete că nu am acceptat meciuri cu multe echipe mult mai slabe decât România.

Nu am venit la multe amicale. O să aveți surpriza că foarte multe meciuri ale mele, vreo 27-28, sunt doar meciuri oficiale și foarte puține cu echipe ca Luxemburg. Ca orice sportiv, concurența pentru mine este foarte importantă.

De ce să mint, mi-aș fi dorit să fiu golgheterul echipei, dar asta nu înseamnă că Pițurcă a avut ceva cu mine. Eu nu cred că Piți a avut vreo treabă cu asta.Niciun antrenor nu își periclitează poziția sau își pune în pericol poziția neconvocând un jucător în formă.

Nu e vorba de vreo prietenie foarte mare. Am avut momente, pentru că atunci când ești antrenor vezi de multe ori doar din pătrațica ta. Dar, analizând tot ce s-a întâmplat, nu am nimic împortiva nimănui. Mă bucur că l-am egalat pe Gică Hagi, e ceva senzațional. Povestea e încheiată", a spus Mutu, potrivit Playsport

Din 2000, de la meciul de debut cu Grecia, Mutu a jucat pentru România 71 de meciuri și a marcat 35 goluri. Turneele internaționale la care a evoluat Mutu au fost Euro 2000 și Campionatul European de Fotbal 2008, unde a marcat singurul gol al tricolorilor, în meciul contra Italiei, dar a și ratat un penalty în ultimele 10 minute ale aceluiași meci.

Sumele plătite pentru transferurile lui Adrian Mutu, potrivit Transfermarkt

1999 - de la FC Argeș la Dinamo, pentru 600.000 de euro

2000 (ianuarie) - de la Dinamo la Inter Milano, pentru 6,5 milioane de euro

2000 (iulie) - de la Inter la Hellas Verona, pentru patru milioane de euro

2002 - de la Verona la Parma, pentru zece milioane de euro

2003 - de la Parma la Chelsea, pentru 19 milioane de euro

2006 - de la Juventus la Fiorentina, pentru opt milioane de euro

TOTAL: 48,1 milioane de euro