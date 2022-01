ADRIAN MUTU 43 | ”Am suferit foarte tare. Am fost în iad și m-am întors”

La 17 ani după ce a plecat cu scandal de la Chelsea, club care plătea 19 milioane de euro pentru transferul său, Adrian Mutu s-a deschis într-un interviu acordat podcastului ”Acasă la Măruță”, în care a vorbit despre greșelile tinereții.

”Briliantul” a dezvăluit care au fost factorii care au dus la momentele dificile prin care a trecut după ce a fost suspendat în urma scandalului ”cocaina” și a spus că cele șase luni de suspendare au fost extrem de dificile.

Adrian Mutu: „Șase luni groaznice! Am fost în iad și m-am întors!”

„Atunci a început adevărata faimă a mea. Londra, New York-ul, Parisul, sunt orașe grele, periculoase pentru un adolescent. Nu sunt ca Bucureștiul, ca Milano, sunt foarte mulți oameni. Importanța orașului te face să te pierzi dacă nu ești educat.

Ideea e că știm cu toții ce s-a întâmplat acolo, nu aș vrea să trecem prin asta. În jur de patru milioane (n.r. - salariu la Chelsea). Noi, în momentul de față, ar trebui să ne educăm copiii cum să fie, cum să aibă succes. Ar trebui ca educația să fie mult mai complexă, să îi pregătim pentru succes.

Eu nu am fost pregătit de lucrul ăsta, m-a luat prin surprindere și faima, și banii, și tot. Nu aveam pe nimeni lângă mine care să mă învețe cum să gestionez aceste sentimente și tot ce se întâmplă acolo și, inevitabil, a venit și căderea. Bineînțeles că am suferit foarte tare. A fost o greșeală și normal că vine și decăderea cu ea. Au fost șase luni groaznice din viața mea. Am fost, ca să zic așa, în iad, și m-am întors.

Eu nu am rămas cu această decădere, am rămas cu faptul că m-am întors și, după acest episod, am luat și ”cel mai bun străin” din Italia de două ori la rând. A fost un comeback extraordinar, pe care puțini sportivi au fost capabili să-l facă”, a spus Mutu, în podcast-ul 'Acasă la Măruță', în luna noiembrie.

Într-un sezon și jumătate la Chelsea, Mutu a marcat de zece ori și a oferit nouă pase decisive în 38 de partide. În vara anului 2003, când ”Briliantul” semna cu gruparea londoneză, antrenorul echipei era italianul Claudio Ranieri.

Acesta a fost demis după doar câteva luni, iar în locul său a fost adus Jose Mourinho, antrenorul momentului la acea vreme, după ce cucerise Liga Campionilor cu FC Porto.

A ajuns apoi în Italia, unde și-a continuat cariera la Livorno, Juventus, Fiorentina și Cesena. Ultimele cluburi din cariera sa au fost Ajaccio, Petrolul, Pune City și ASA Târgu Mureș.

În 2008, Adi Mutu era evaluat de site-urile de specialitate la 25 de milioane de euro.

Sumele plătite pentru transferurile lui Adrian Mutu, potrivit Transfermarkt:

1999 - de la FC Argeș la Dinamo, pentru 600.000 de euro

2000 (ianuarie) - de la Dinamo la Inter Milano, pentru 6,5 milioane de euro

2000 (iulie) - de la Inter la Hellas Verona, pentru patru milioane de euro

2002 - de la Verona la Parma, pentru zece milioane de euro

2003 - de la Parma la Chelsea, pentru 19 milioane de euro

2006 - de la Juventus la Fiorentina, pentru opt milioane de euro

TOTAL: 48,1 milioane de euro