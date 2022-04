Moldoveanul lui ”Ștefan cel Mare”! Carp este singurul fotbalist de peste Prut care a înscris pentru Dinamo

Cătălin Carp, un transfer reușit la atât de chinuita echipă a lui Dinamo, este singurul fotbalist moldovean care a înscris pentru formația din ”Ștefan cel Mare” în prima ligă.

Jucătorul care poate evolua pe posturile de mijlocaș defensiv și fundaș central a marcat chiar de două ori în cele 12 partide în care a evoluat până acum pentru ”câini”, de fiecare dată fiind decisiv: în 1-0 cu Chindia la sfârșitul anului trecut și în recentul 1-0 cu Gaz Metan Mediaș.

Ce a declarat Carp după victoria cu Gaz Metan

"Noi ne-am făcut meciul greu, am avut o mulțime de ocazii, dar ce să facem? Principalul e că am luat trei puncte. Cine se uită la televizor zice că am câștigat doar cu 1-0. Sunt mulți factori despre care nu vreau să spun. A fost și terenul greu.

Toți adversarii sunt dornici să se arate. Nu e așa simplu. Mister ne-a zis înainte de meci că avem o lună până la baraj, să ne pregătim și să dăm 100% atunci", a spus Cătălin Carp după victoria de la Mediaș.

CV excelent pentru Carp: Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, CFR Cluj, FCSB

Carp, trecut și pe la CFR Cluj, FCSB sau Viitorul Constanța (actuala Farul), apoi transferat în Rusia la FC Ufa, și-a făcut junioratul în Ucraina, la Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, și este abia al treilea fotbalist moldovean care evoluează pentru prima echipă din ”Ștefan cel Mare” în Liga 1.

Ceilalți doi au fost niște apariții meteorice, dar toți trei au evoluat sau evoluează la echipa națională a Republicii Moldova.

Andronic și Spătaru sunt ceilalți moldoveni care au jucat în ”Ștefan cel Mare”

Primul a fost mijlocașul ofensiv Valeriu Andronic, care a bifat patru meciuri la Dinamo în sezonul 2000-2001, când a ieșit vicecampion și a câștigat Cupa.

Al doilea moldovean dinamovist cu meciuri la prima echipă a fost Dan (sau Danu) Spătaru, tot mijlocaș ofensiv, legitimat în returul sezonului 2016-2017. El a evoluat în două meciuri din play-off-ul Ligii I și într-un meci din Cupă.