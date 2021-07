MM Stoica, impresionat de unul dintre conducatorii din Liga 1: "Replicile lui ma fac sa... Are potential!" :)

Team mangerul FCSB a glumit pe seama lui Adrian Mititelu Jr.

MM Stoica sustine ca s-a schimbat mult in ultima perioada si ca nu va mai repeta greselile pe care le-a facut in trecut.

"Sunt atent la orice detaliu. Am avut niste probleme si de aceea nu aveam inima pentru a participa intr-un razboi mediatic despre care inainte credeam ca imi prieste. Imi placea sa ma lupt si sa fiu vocal.

Probabil ca acum voi reveni in peisajul media, dar nu cu efervescenta de dinainte si nici macar cu efervescenta cu care am scris din cand in cand pe Facebook. Si am glumit. Daca cineva nu stie de gluma, asta e situatia.

Eu am trecut nu doar peste ironii, ci si peste chestii neadevarate care s-au spus. Mi-as dori sa pot sa glumesc si sa nu se supere nimeni. De jignit nu o sa jignesc niciodata si nici nu o sa recurg la gesturi prostesti cum am facut-o de foarte multe ori in tinerete", a spus MM Stoica la conferinta de presa dinaintea primului meci al FCSB in noul sezon al Ligii 1.

MM a vorbit si despre ultima aparitie din Liga 1, Adrian Mititelu Jr., despre care spune ca "are potential".

"Ce sesizez acum e aparitia unui personaj extrem de interesant, Adrian Mititelu Jr. Am vorbit de cateva ori cu el. Am fost suporterul echipei FC Universitatea 1948. Mi-am dorit sa promoveze. Am vorbit si pentru ca ma interesa tatal lui.

Replicile venite de la Adrian jr, ma fac sa... Are potential!", a mai spus MM Stoica.