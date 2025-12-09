Oficialul roș-albaștrilor a lansat o ofensivă directă, sugerând că tehnicianul nu are expertiza necesară pentru a înțelege ritmul infernal în care a fost nevoită să joace FCSB în ultimul an și jumătate.



„Îi răspund acum lui Şumudică bolduit, că nu are de unde să ştie că n-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta atât de multe meciuri. Noi, într-un an şi jumătate, avem 100 de meciuri. Ştiţi ce înseamnă 100 de meciuri oficiale? Cu 14 meciuri în plus faţă de adversari, faţă de Dinamo am avut 14 meciuri în plus. 14 meciuri cu mare încărcătură, să nu se mai mire Şumudică. Avem mulţi accidentaţi, unii cu accidentări mai puţin grave, alţii cu grave, dar care lipsesc”, a spus Mihai Stoica la Primasport.



„Surmenaj este cuvântul”



Mihai Stoica a dezvăluit că situația din vestiar este una critică nu doar fizic, ci mai ales mental. Acesta a mărturisit că, pentru prima dată în deceniile petrecute în fenomen, a auzit fotbaliști cedând nervos din cauza lipsei pauzelor și a presiunii constante. Oficialul așteaptă cu nerăbdare vacanța de iarnă, programată între 21 decembrie și 4 ianuarie, pentru ca lotul să se poată regenera.



„Este pentru prima dată de când sunt în fotbal, din 1992, când am văzut jucători care au zis «Nu mai pot». Nu neapărat fizic, cât mental. Surmenaj este cuvântul, că e aproape imposibil să fii în zona ta de confort când te muţi în continuu. Ne vin peste noi meciurile astea, de asta vrem să se termine, ca să aibă băieţii de pe 21 până pe 4 vacanţă, ca apoi să avem o pregătire bună.

100 de meciuri! Ba da, FCSB poate să facă un sezon similar, în situaţia în care are lot care să-i permită. Noi n-am avut lot, că au fost jucători importanţi accidentaţi, jucători care n-au mai fost la nivelul lor poate şi pentru că au fost forţaţi să joace prea mult şi jucători care nu s-au integrat şi care nu ne-au ajutat”, a mai spus MM Stoica.

