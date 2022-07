Adrian Popa (33 ani) a povestit la „Poveștile SPORT.RO” despre cariera sa, iar în momentul în care a fost pus să își caracterizeze foștii colegi de la FCSB, din primul 11 de la meciul cu Basel din grupele UEFA Champions League, din sezonul 2012/13, a oferit răspunsuri inedite.

Florin Gardoș a răspuns 'provocării' lui Adi Popa și a dezvăluit de ce i se spunea 'Pompierul' în vestiarul FCSB



Pe Florin Gardos a ales să îl numească 'Pompierul', spunând că ar trebui să explice chiar el de ce a primit această poreclă. Aflat în platoul emisiunii „Ora exactă în sport”, Gardoș a fost întrebat despre porecla primită și a dezvăluit de ce i s-a spus așa și cine a fost cel care i-a pus această poreclă.

„Povestea cu 'Pompierul' a pornit după ce am dat eu, la un moment dat, un interviu în care am spus că la 19 ani, e o poveste adevărată, mă gândeam foarte serios să renunț la fotbal, eram prin Liga 3, nu jucam, și mă gândeam să mă înscriu la pompieri. Probele fizice erau foarte grele, toată lumea se speria de ele, la mine nu era nicio problemă, am zis: 'e o meserie frumoasă, bine plătită, asta e, dacă nu merge cu fotbalul...'

A apărut titlu în ziar și cred că Tătărușanu a fost cel care a început cu: 'Pompierule, Pompierule' și a rămas porecla asta în vestiar. Cred că ei trei sunt, Adi Popa, Tătă și Latovlevici sunt cei care îmi spun 'Pompierul' sau 'Pompi', ăsta e alintul”, a declarat Florin Gardoș la PRO Arena.

Cum și-a caracterizat Adi Popa coechipierii



► Ciprian Tătărușanu - Tătă, personalitate, ca un lider.

► Florin Gardoș - Noi îi spuneam o poreclă, 'Pompierul'. Întrebați-l pe el de ce.

► Cristi Tănase - până să ajung să fiu coleg cu el, nu știu, mi se părea, era hulit de oameni, mulți îl blamau la televizor pentru greșelile de la interviuri, dar când am ajuns în vestiar și am stat cu el acolo, e total opus. Nu făcea o greșeală gramaticală, discursuri foarte ok, fluent, mă uitam și mă întrebam: 'ce se întâmplă la interviu și aici?'

► Mihai Pintilii - Pintilii și Bourceanu sunt pe același profil, același cuvânt, determinare

► Lukasz Szukala - Șvabul

► Federico Piovaccari - era cred că cel mai atehnic dintre toți de acolo, dar foarte bun atacant. juca foarte mult pentru echipă și ne ajuta, băga mingea în poartă

► Daniel Georgievski - nu-i departe de Piovaccari, dar foarte sufletist

► Nicolae Stanciu - Nicușor care nu mai e Nicușor, e Niculae acum. Categoric are nevoie naționala de el, dacă nu ai nevoie de el, jucător care îți decide meciurile, de cine să ai? Am văzut că au venit jucători din Coreea de Sud și ne-au dat trei goluri. Astea sunt..e în Arabia, e în Coreea, dar Banega și ăia prin Arabia ce fac, nu știu?