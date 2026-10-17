România U21 a ratat calificarea la EURO 2027, după ce a încheiat pe locul 3 grupa preliminară, sub Spania și Finlanda. Contraperformanța a venit după patru prezențe consecutive ale micilor tricolori la European.

Marius Măldărășanu nu vrea să preia România U21: "Nu mă văd selecționer, mai ales în situația asta"

Costin Curelea, care a și fost sancționat de FRF după ce a participat la o petrecere în Ibiza organizată de Nicu Gheara înaintea umilinței cu Spania, va părăsi postul de selecționer. Sport.ro a scris în urmă cu o săptămână că variantele Federației pentru înlocuire sa sunt Adrian Mutu și Marius Măldărășanu.

Dacă Mutu a lăsat ușa deschisă pentru o revenire la România U21, nu la fel se poate spune despre Măldărășanu. Fostul antrenor al lui Hermannstadt spune ferm că nu se vede selecționer, mai ales la reprezentativa de tineret.

"Nu mă văd selecționer, mai ales în situația asta. Au mai fost discuții și în anii precedenți legat de U21, dar eu vreau să antrenez zilnic.

E adevărat, stau de ceva vreme, m-am cam plictisit, însă pașii îi voi face cu cap. Mă văd să antrenez zi de azi. Acum, stând de vreo 8 luni, chiar nu m-aș vedea să lucrez cu jucătorii la două-trei luni.

Chiar îi apreciez pe selecționeri pentru că nu toți antrenorii pot fi selecționeri.

Nu știu ce va fi peste mulți ani de acum încolo. Până la urmă, orice antrenor își dorește să antreneze național României. Însă, la momentul ăsta, fiind vorba de U21, chiar nu mă văd. Sper ca ei să facă alegerea cea mai bună, iar lucrurile să meargă așa cum își doresc toți", a spus Marius Măldărășanu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Fost antrenor la Astra și Metaloglobus, Măldărășanu și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Hermannstadt, între 2021 și 2025. S-a despărțit de sibieni în decembrie, iar de atunci este liber de contract.