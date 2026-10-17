VIDEO EXCLUSIV Antrenorul de pe lista FRF a spus pas: "Chiar nu mă văd selecționer"

Antrenorul de pe lista FRF a spus pas: &quot;Chiar nu mă văd selecționer&quot; Nationala U21
SPORT.RO
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Federația Română de Fotbal va numi în curând un nou selecționer la reprezentativa U21, după ce mandatul lui Costin Curelea a ajuns la final cu obiectivul ratat.

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Marius MaldarasanuRomania U21FRFAdrian Mutu
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România U21 a ratat calificarea la EURO 2027, după ce a încheiat pe locul 3 grupa preliminară, sub Spania și Finlanda. Contraperformanța a venit după patru prezențe consecutive ale micilor tricolori la European.

Marius Măldărășanu nu vrea să preia România U21: "Nu mă văd selecționer, mai ales în situația asta"

Costin Curelea, care a și fost sancționat de FRF după ce a participat la o petrecere în Ibiza organizată de Nicu Gheara înaintea umilinței cu Spania, va părăsi postul de selecționer. Sport.ro a scris în urmă cu o săptămână că variantele Federației pentru înlocuire sa sunt Adrian Mutu și Marius Măldărășanu.

Dacă Mutu a lăsat ușa deschisă pentru o revenire la România U21, nu la fel se poate spune despre Măldărășanu. Fostul antrenor al lui Hermannstadt spune ferm că nu se vede selecționer, mai ales la reprezentativa de tineret.

"Nu mă văd selecționer, mai ales în situația asta. Au mai fost discuții și în anii precedenți legat de U21, dar eu vreau să antrenez zilnic.

E adevărat, stau de ceva vreme, m-am cam plictisit, însă pașii îi voi face cu cap. Mă văd să antrenez zi de azi. Acum, stând de vreo 8 luni, chiar nu m-aș vedea să lucrez cu jucătorii la două-trei luni.

Chiar îi apreciez pe selecționeri pentru că nu toți antrenorii pot fi selecționeri.

Nu știu ce va fi peste mulți ani de acum încolo. Până la urmă, orice antrenor își dorește să antreneze național României. Însă, la momentul ăsta, fiind vorba de U21, chiar nu mă văd. Sper ca ei să facă alegerea cea mai bună, iar lucrurile să meargă așa cum își doresc toți", a spus Marius Măldărășanu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Fost antrenor la Astra și Metaloglobus, Măldărășanu și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Hermannstadt, între 2021 și 2025. S-a despărțit de sibieni în decembrie, iar de atunci este liber de contract.

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Mutu, în pole position să preia România U21

După refuzul lui Măldărășanu, Adrian Mutu este în pole position pentru funcția de selecționer. A mai lucrat la U21 în perioada 2020-2021, inclusiv la un Campionat European, iar acum lasă ușa deschisă unei noi colaborări.

"Nu am avut o discuție oficială în sensul ăsta. Am vorbit și mai vorbesc atât cu nea Mihai, cât și cu președintele Federației, dar nu am aprofundat subiectul ăsta.

Nu spun că nu mi-ar plăcea sau că nu m-aș întoarce. U21 e ceva ce mie mi-a plăcut foarte mult. Condițiile sunt extraordinare, aceleași ca la echipa mare, iar generațiile se schimbă", a declarat recent Mutu, la Digisport.

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