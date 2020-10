Mihai Stoichita a fost pe banca nationalei U21 in victoria contra Maltei U21, scor 4-1.

Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal a fost acuzat de catre Florin Prunea ca face selectia la nationala. Printr-o interventie telefonica la Pro X, Stoichita a vrut sa infirme aceste zvonuri si a declarat:

"Ii multumesc frumos pe aceasta cale, inseamna ca sunt o persoana foarte importanta, ma duc acasa cu pieptul inainte ca sa vada familia cat de tare sunt eu. Ma cunoasteti foarte bine, in viata mea nu mi-am permis sa-i impun unui antrenor astfel de lucruri, pentru ca si eu am fost antrenor la randul meu. Radoi si Mutu nu au nevoie de impunerea mea, eu doar le dau sugestii, cand un jucator e mai in forma sau asa mai departe. Imi pare bine ca ma apreciaza Florin asa de mult, ca imi pune in carca si asta."

Mihai Stoichita a glumit pe seama faptului ca a antrenat nationala U21 in seara aceasta: "Paradoxul a fost ca in seara asta Adi (Mutu) a fost seful meu, iar in mod normal eu sunt seful lui."

Intrebat daca a fost o decizie buna ca Federatia sa-i numeasca pe Adrian Mutu si Mirel Radoi selectioneri, Stoichita a raspuns: "Degeaba ai carnet de antrenor daca nu ai oferte. Din punct de vedere al legalitatii, UEFA le-a oferit o dispensa celor doi, ca in cazul in care sunt cursanti ai scolii de antrenori la licenta pro, au dreptul sa antreneze la cel mai inalt nivel."