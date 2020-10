Prima reactie a lui Mutu dupa victoria Romaniei U21 impotriva Maltei U21! "Am incredere in Stoichita, dar ar fi fost mai bine sa faca asa"

Romania U21 a castigat fara probleme meciul cu Malta U21 din preliminariile Euro 2021.

Selectionerul echipei de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, nu a stat pe banca tehnica fiind in izolare dupa ce a intrat in contact cu secundul sau, care a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Dupa partida de la Giurgiu, Mutu a vorbit despre ce s-a intamplat pe teren si despre mesajul pe care i l-a transmis lui Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, care a stat pe banca la meciul cu Malta.

"L-am felicitat si am vorbit putin. I-am spus ca 4-3-2 era mai bine, decat 4-4-1 in repriza a doua. In nea Mihai am incredere. Am si o superstitie. Pe nea Mihai, inainte de toate meciurile, il pun sa vorbeasca cu echipa, iar dansul are cuvintele la el.

A fost exact la ce ma asteptam, la un joc practic, la discretia noastra in prima repriza. In a doua repriza, baietii s-au relaxat putin si am oprit motoarele. Rezultatul e cel mai important, alaturi de sanatatea baietilor.

Nu cred ca as fi stat pe banca nici la meciul cu Danemarca, vorbind cu presedintele, eu fiind contact direct cu antrenorul meu secund. I-am spus ca e mai bine si ma simt responsabil, nu vreau sa ma duc acolo intre baieti chiar daca acum sunt bine. Nu am niciun simptom, dar perioada de incubatie a virusului este de 1 si 7 zile. Nici acasa nu ma duc pana vineri, cand voi face din nou un test. Abia dupa ce sunt negativ voi pleca acasa", a declarat Adrian Mutu, potrivit Telekom Sport.