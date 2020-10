EXCLUSIV | E gata, ne-am SCOS: am SPULBERAT Malta U21! :) Cum a motivat Stoichita nationala inaintea meciului: "Asta a fost discursul!"

Romania "mica" le-a facut o bucurie... mica suporterilor nationalei: a batut Malta cu 4-1.

Antrenor dupa criza COVID izbucnita in ultimele zile in lotul Romaniei U21, Stoichita a stat pe banca la Giurgiu.

Directorul tehnic al FRF spune ca si-a motivat jucatorii cu referiri la dramele din ultima saptamana. E gata, ne-am spalat imaginea dupa ratarea calificarii la Euro si dupa 0-4 in Nations League. :) Stoichita a tinut sa-l felicite public pe Mutu pentru evolutia echipei.

"Nu am avut asa multe emotii, stare de stres a fost. E competitie, nu e pictura. Vreau sa-i felicit pe Adi Mutu si pe colaboratorii lui. E o placere sa conduci de pe margine astfel de baieti. Stiu ca ma asculta acum, ii transmit felicitari. Adi poate sa faca o treaba foarte frumoasa si cu Danemarca si sa ne califice la Euro. Vremea mea a trecut. Au trecut 4 ani si ceva de cand am antrenat ultima oara. Imi e dor, dar trebuie sa fiu si realist. Sunt antrenori tineri foarte buni, avem si la nationala mare, si la nationala mica. A fost presiune pe echipa noastra, discursul motivational a fost sa reparam imaginea fotbalului romanesc.

Am jucat cu dezinvoltura, au fost 10-11 ocazii, chiar daca am jucat in 10. Baluta n-a jucat mult timp, a fost un vot de incredere din partea lui Adi Mutu. Am vorbit cu el la pauza, asta e viata la fotbal. Toti si-au facut bine simtita prezenta in teren. Maine seara o sa-l incurajez pe Mirel, trebuie sa avem incredere in ei. Pot sa fie doua sincope, dar sper sa reusim sa trecem peste ele si sa facem un rezultat bun", a spus Stoichita la PRO X.