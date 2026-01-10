Campioana României a fost învinsă chiar dacă Thiam reușise să deschidă scorul în minutul 68. Bircan a restabilit egaltiatea două minute mai târziu, iar Jota Silva a dat lovitura în minutul 75 și a stabilit scorul final.



Mihai Stoica, managerul general al echipei, s-a arătat impresionat de prestația lui Darius Olaru, cel care, din punctul său de vedere, ”a făcut diferența” în amicalul de gală disputat de campioană în Turcia.



MM Stoica se miră: ”Cum de nu plătește nimeni clauza lui Olaru?”



Oficialul FCSB-ului nu înțelege cum echipele mari nu sunt dispuse să plătească cinci milioane de euro în schimbul său, sumă ce reprezintă clauza de reziliere din contractul lui Darius Olaru.



„Nu înțeleg altceva. Cum un jucător atât de bun ca Olaru, care și astăzi a făcut diferența... la un moment dat erau 22 de jucători pe teren, de fapt era un jucător și încă 21.

El, tot ce făcea, aducea ceva. Cum de nu plătește nimeni clauza de reziliere? Asta nu o să înțeleg niciodată. Mă gândesc cum de nu văd unii fotbal deloc”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana



Șut lasă un gol în compartimentul median al roș-albaștrilor, după plecarea la Al-Ain, iar FCSB trebuie să-l umple până va reîncepe campionatul. Momentan, roș-albaștrii se află într-un stagiu de pregătire în Belek, Antalya (Turcia).



Potrivit informațiilor Pro TV și Sport.ro, FCSB a pus ochii pe Charles Petro, închizătorul născut în Malawi care este legitimat la FC Botoșani din ianuarie 2023.



Petro este cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, iar în actuala stagiune a bifat 18 apariții în sezonul regulat (un gol) și una în Cupa României.

