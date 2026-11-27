Clubul englez de fotbal Aston Villa este de acord să-i permită extremei stânga Alejandro Garnacho să plece în luna ianuarie, potrivit The Athletic.

Aston Villa e gata să-l lase pe Garnacho să plece

Jucătorul de 22 de ani are şapte apariţii în tricoul echipei şi a strâns doar 34 de minute de joc în Premier League de când a venit sub formă de împrumut de la Chelsea Londra.

Sky Sports News a relatat, în vară, că înţelegerea include o prevedere privind obligativitatea achiziţiei jucătorului argentinian.

Garnacho a fost lăsat în afara lotului echipei Aston Villa la ultimele două meciuri din Premier League, iar The Athletic mai scrie că datele sale de la antrenamente nu sunt suficient de bune pentru a dovedi că el merită să joace cu regularitate.

Aston Villa este deschisă plecării lui Garnacho în ianuarie, oferind astfel cluburilor din străinătate posibilitatea încheierii unei înţelegeri cu Chelsea.

Agerpres.