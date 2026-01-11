Campioana României s-a despărțit oficial de unul dintre cei mai constanți jucători din ultimele sezoane. Adrian Șut (26 de ani) a lăsat Superliga pentru a semna cu liderul din Emiratele Arabe Unite, Al-Ain, într-o mutare care aduce în conturile clubului roș-albastru suma de 1,5 milioane de euro.



Rămas fără colegul său de suferință din linia mediană, Mihai Lixandru a comentat mutarea într-o conferință de presă susținută în Turcia. Mijlocașul a transmis că despărțirea este una firească, având în vedere dorința arzătoare a lui Șut de a prinde un contract „afară”.



„Îi stă bine. Am văzut și eu prezentările. Știu că își dorea foarte mult să reușească un pas în străinătate, mă bucur pentru el. E un pas înainte pentru el și familia sa, mai ales din punct de vedere financiar. Mă bucur pentru el”, a spus Mihai Lixandru la conferința de presă.



Salt financiar uriaș pentru Șut



Motivația din spatele plecării este una cât se poate de clară. Dincolo de provocarea sportivă, mijlocașul face un salt financiar impresionant odată cu această mutare în Golf.



Dacă la FCSB încasa un salariu anual de 240.000 de euro, în Emirate veniturile sale vor exploda. Adrian Șut va primi un milion de euro pe an la Al-Ain, unde a semnat un angajament valabil pentru următoarele două sezoane și jumătate.

